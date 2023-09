Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno, Sara Locandro: “Grande entusiasmo e prestazioni di alto livello”

mercoledì, 6 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Entrano nella fase finale i Campionati Europei di pattinaggio artistico Senior, Junior, Cadetti e Jeunesse che si stanno svolgendo a Ponte di Legno (Brescia). La perla della Valle Camonica, dopo aver accolto la competizione tricolore a fine giugno e inizio luglio, torna ad essere al centro dell’Europa delle rotelle sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici, di World Skate Europe e ASD Rosa Camuna Skating, quest’ultima società presieduta da Ausilio Priuli. Il comitato organizzatore guidato dal mito mondiale del pattinaggio Sara Locandro sta seguendo passo dopo passo le prove degli atleti e atleti con i colori azzurri.

VIDEO



“Da anni – racconta Sara Locandro – Ponte di Legno è individuata come location ideale per manifestazioni di carattere nazionale e internazionale e questa competizione continentale è sulla falsariga di quella organizzata nel 2015″. “In questi giorni – prosegue Sara Locandro – sono presenti 300 atleti provenienti da 18 Paesi, con rispettivi allenatori e accompagnatori, e c’è grande entusiasmo da parte di tutti atleti e rispettive nazionali”.

Al Palasport di Ponte di Legno si sono registrate importanti performance dei giovani campioni in gara applauditi dal pubblico e nei prossimi giorni si sfideranno nel singolo i migliori da livello europeo e il pubblico di casa sosterrà atleti e atlete con i colori azzurri. “Il li­vel­lo ge­ne­ra­le si è al­za­to, i nostri atleti sono com­pe­ti­ti­vi ai mas­si­mi li­vel­li e ci regaleranno anche nel finale dell’Europeo grandi soddisfazioni”, conclude Sara Locandro.

La kermesse ha quindi un risvolto importante in chiave turistica per l’Alta Valle Camonica che in questi giorni ha una bel clima, ideale per competizioni del genere. Infatti per i Campionati Europei pattinaggio artistico sono giunti a Ponte di Legno, oltre ai 300 atleti che si stanno sfidando al Palasport, allenatori, accompagnatori, appassionati e famiglie prolungando la stagione estiva.

di A. Pa.