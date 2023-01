European Youth Olympic Festival: medaglia d’argento per Anna Pezzetta

venerdì, 27 gennaio 2023

Pontebba – European Youth Olympic Festival: pattinaggio su ghiaccio, medaglia d’argento per Anna Pezzetta. Nella penultima giornata dell’European Youth Olympic Festival, sul ghiaccio di Pontebba (Udine), la 15enne bolzanina conferma la posizione del corto e sale sul secondo gradino del podio

Prima splendida medaglia per l’Italia del ghiaccio nella 16ª edizione invernale dell’European Youth Olympic Festival. A conquistarla, sul ghiaccio di Pontebba, è stata una straordinaria Anna Pezzetta nel pattinaggio artistico, capace di mettersi al collo un argento nella penultima giornata della manifestazione riservata agli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (Anna Pezzetta nella foto © EYOF)

Al Palaghiaccio di Pontebba, in Friuli Venezia Giulia, la 15enne bolzanina tesserata per la Young Goose Academy ha confermato la posizione guadagnata nel programma corto realizzando un secondo segmento di gara da 111.68 punti che le ha permesso di chiudere con un punteggio complessivo di 167.96. Davanti all’azzurra soltanto la quotata finlandese Iida Karhunen, già leader a metà gara e autrice del miglior libero di giornata (114.42): per lei una grande medaglia d’oro, mentre il podio è stato completato dalla polacca Noelle Streuli, bronzo con 171.79 punti.

È la quarta medaglia nella storia dell’artistico femminile all’European Youth Olympic Festival. Pezzetta si aggiunge a Nicole Della Monica (argento nel 2005), Marcella De Trovato (bronzo nel 2007), Lucrezia Gennaro (bronzo nel 2017) e Lucrezia Beccari (argento nel 2019).