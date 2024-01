Europa Cup Para Alpine Ski: Bertagnolli e il camuno Ravelli trionfano sull’Alpe Cimbra

martedì, 9 gennaio 2024

Alpe Cimbra – Bertagnolli subito a segno sulla Salizzona, suo il gigante di Coppa Europa visual impaired.

Ha preso il via nel segno del quattro volte campione olimpico trentino Giacomo Bertagnolli e della sua guida il camuno Andrea Ravelli la quattro giorni di Coppa Europa degli sport invernali, in programma sulle piste dell’Alpe Cimbra. Il finanziere fiemmese ha infatti dimostrato di possedere un passo superiore agli avversari nella prima giornata dell’Europa Cup Para Alpine Ski, che ha visto lo svolgimento dello slalom gigante, affrontando le 25 porte di ciascuna manche disegnate dagli organizzatori della Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra e della Scuola Sci Scie di Passione sulla pista Salizzona, con il tempo complessivo di 1’15”90 e staccando considerevolmente nella categoria visual impaired lo svizzero Mark Bleier, mentre sul terzo gradino del podio è salito il croato Petar Kordic (nelle foto © Marco Gober)

Bene gli azzurri anche nelle altre sfide, visto che la goriziana Martina Vozza, assieme alla guida Ylenia Sabidussi, si sono imposte nella vision impaired femminile, precedendo in classifica l’olandese Maaike Bennink. Passando alla standing, affermazione, grazie a due prove autoritarie, del lecchese Federico Pelizzari, che sul traguardo ha preceduto il bergamasco di Colere Davide Bendotti, con l’olandese Ricardo Jas sul terzo gradino del podio. Affermazione azzurra anche nella sitting, per merito del cadorino Renè De Silvestro, particolarmente a suo agio sul pendio della pista Salizzona e vincitore davanti allo svizzero Pascal Christen.

Nelle altre categorie dominio straniero, partendo dalla sitting femminile, dove ha primeggiato la francese Meije Bidault, quindi la croata Lucija Smetisko ha vinto la standing precedendo la francese Celine Deroualliere.

Domani seconda giornata delle sfide Para Alpine Ski, sempre sulla pista Salizzona, con in programma lo slalom speciale: partenza della prima manche alle ore 9.30, della seconda alle ore 11.

Giovedì e venerdì si cambia invece disciplina sportiva con una due giorni di Coppa Europa di slalom parallelo di snowboard e in gara saranno oltre 70 atleti fra maschi e femminile in rappresentanza di 12 nazioni (Austria, Australia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Corea del Sud, Lettonia, Polonia, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti), mentre le bandiere che sventolano nelle sfide Para Alpine Ski sono sette.