EurILCA Europa Cup: i risultati delle regate Gold, Silver e Bronze sul Garda

sabato, 6 maggio 2023

Riva del Garda (Trento) – EurILCA Europa Cup 2023, sono iniziate a Riva del Garda (Trento) le regate valide per le flotte Gold, Silver e Bronze. L’evento è organizzato dalla Fraglia Vela Riva, in collaborazione con l’International Laser Class Association, che conta sulla presenza di oltre 700 atleti in rappresentanza di ben 48 nazioni (foto Fraglia Vela Riva © Zerogradinord)

La giornata odierna si è rivelata la più complicata dal punto di vista meteo, dato che il previsto ingresso di una perturbazione nelle tarde ore pomeridiane ha influito sulla direzione e l’intensità dell’Ora, risultata più capricciosa del solito. Condizioni che non hanno impedito al Comitato di Regata, presieduto dal PRO Carmelo Paroli, responsabile del campo A, e da Gabriella Gabrielli, responsabile del campo B, di mantenersi al passo con il programma e di rimandare dentro le flotte con un totale di sei prove valide: “Oggi abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che, sul Garda, a differenza di quello che si è soliti pensare, non esistono bordi obbligati: “ l’Ora ci ha fatto faticare più del previsto per posizionare il campo, ma accortezza e lavoro di squadra hanno dato i loro frutti e la giornata si è chiusa con il completamento del programma – ha commentato Carmelo Paroli – Determinante è stato il lavoro di preparazione posto in essere nella serata di ieri, quando, sentito il parere di tutti gli addetti ai lavori, abbiamo optato per uno spostamento delle flotte, in modo da rendere l’attività sui due campi più bilanciata: era per me indispensabile avere le due classi olimpiche, gli ILCA 7 e gli ILCA 6 Femminili, essere impegnati tra le boe al tempo stesso”.

Tra gli ILCA 4 si conferma al comando Alessandro Cortese: leader sin dalle prime battute, il portacolori del Club Velico Crotone tiene a distanza una rimontante Alina Shapovalova. La velista ucraina, già campionessa iridata Under 16 di questa competitiva classe, è a tre punti dal battistrada e tiene alle spalle di due lunghezza il turco Ateay Varol, seguito con il minimo distacco da Ludovico Scamporlino del Circolo Vela Torbole.

Tra gli ILCA 6 in rosa è sempre Alessia Palanti, al comando dalla prima giornata, a indicare la via: forte dei suoi tredici punti, la velista ceca è riuscita sino ad ora a rintuzzare gli attacchi delle avversarie, guidate dalla coppia formata da Carlotta Rizzardi del Circolo Vela Torbole ed Emma Mattivi della Fraglia Vela Riva, ritrovatesi a braccetto a quota sedici punti. In campo maschile, invece, pare risolversi a favore di Antonio Pascali, vincitore delle due prove odierne, la parità con Mattia Cesana: i due atleti della Fraglia Vela Riva, appaiati al comando fino a ieri, sono ora separati da sei punti con il secondo incalzato a una sola lungherà dallo svedese Erik Norlen.

Tra gli ILCA 7 la situazione va pian piano definendosi: il peruviano Stefano Peschiera, seppur superato in entrambe le prove con il minimo distacco dal diretto avversario Alexander Finn, ha aumentato il margine in classifica generale e, alla vigilia della giornata conclusiva, deve difendere sei punti rispetto all’australiano. Al terzo posto, piuttosto staccato dalla coppia di testa, risale Attilio Borio, abile nel sopravanzare Alessio Spadoni della Società Triestina della Vela, attualmente quarto.

L‘EurILCA Europa Cup 2023 si concluderà domani con lo svolgimento delle ultime prove: il Comitato di Regata ha fissato il primo preparatorio per le 11.30. Terminate le regate, ultimo atto della manifestazione sarà la cerimonia di premiazione in programma presso la Spiaggia degli Ulivi.