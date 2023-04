Euregio, gran finale a Brunico per la corsa ciclistica Tour of the Alps

venerdì, 21 aprile 2023

Brunico – Gran finale a Brunico per la corsa ciclistica a tappe che attraversa i tre territori dell’Euregio: i presidenti di Alto Adige, Tirolo e Trentino applaudono vincitore e organizzatori.

Una grande festa popolare sul traguardo cittadino di Brunico ha sancito il successo della quarantaseiesima edizione del Tour of the Alps, che si è snodata per 752 km superando un dislivello di 15.000 metri ed alla quale hanno preso parte 19 squadre. La corsa ciclistica a tappe è nata dalle ceneri del Giro del Trentino per riunire in un’unica manifestazione la passione per lo sport, l’ambiente montano e l’economia turistica dei tre territori dell’Euregio, Alto Adige, Tirolo e Trentino. I tre presidenti Kompatscher, Mattle e Fugatti applaudono il vincitore, l’inglese Tao Geoghegan Hart , il suo team Ineos-Grenadiers, che ha vinto il premio riservato appunto alle squadre e tutti i partecipanti. Il britannico Simon Carr (EF Education-EasyPost) ha vinto la tappa odierna davanti al suo compagno di squadra, il tedesco Georg Steinhauser.

Un plauso particolare è stato dedicato agli organizzatori della corsa ciclistica: dall’Alpbach a Renon, da Brentonico a Predazzo, da Cavalese al capoluogo della Val Pusteria hanno unito i loro sforzi dando prova dei risultati che può dare la collaborazione transfrontaliera (foto © Jaroslav Svoboda)

“Questa manifestazione assume una grande importanza per il nostro territorio”, dice il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. “Oltre a essere una manifestazione sportiva di grande importanza, alla quale partecipano ciclisti di oltre 20 nazioni, è anche una gara che dà un messaggio importante di collaborazione oltre i confini. Lo spirito dell’Euregio viene vissuto concretamente attraverso le manifestazioni sul territorio, che vedono coinvolte nell’organizzazione le associazioni locali e la popolazione”. “Il Tour of the Alps è anche la prova che siamo una terra di sport. In più, non dimentichiamoci che il ciclismo rappresenta una fetta importante del nostro turismo e che la bicicletta è un mezzo importante per la mobilità, all’insegna della massima sostenibilità”, ha concluso il presidente Kompatscher.

“Anche l’edizione di quest’anno – questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti – ha confermato tutto il fascino di una manifestazione che ai notevoli contenuti agonistici offerti da un percorso impegnativo ha aggiunto lo spettacolo offerto dalla bellezza dei territori che compongono l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Lo sport ancora una volta si è fatto efficace strumento di comunicazione per ricordare i valori e i contenuti di una collaborazione territoriale che si rafforza progressivamente declinandosi in numerose iniziative a vantaggio della comunità”.

“L’Euregio, con le sue montagne e le sue valli uniche, rappresenta un luogo ideale e impegnativo per il Tour delle Alpi”, ha affermato il presidente tirolese Anton Mattle. “Ogni anno, la spettacolare gara di ciclismo su strada è ancora una volta un evento sportivo che coinvolge i tre territori che compongono l’Euregio, le cui immagini incoraggiano anche il ciclismo internazionale in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Nata come progetto trentino, la gara si è trasformata in un grande progetto dell’Euregio. È quindi un ottimo esempio di cooperazione transfrontaliera”.