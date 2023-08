Engadina, l’eldorado per sportivi in estate e autunno

giovedì, 10 agosto 2023

St. Moritz – Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains, Corvatsch e Diavolezza Lagalb promuovono insieme la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita e le montagne della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, strutture alberghiere atipiche in quota e a valle, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive oltre che straordinarie.

‘Vivere la calma‘ è il motto dell’estate in Engadina, anche se una vacanza estiva qui significa “molto di più”. (Engadin St.Moritz Mountains © Fabian Gattlen Corviglia Mountain Bike Downhill).

Corviglia 2486-3.056 metri

La montagna di St. Moritz con vista sul paesaggio lacustre dell’Engadina – che comprende anche il Marguns 2276 metri e il Piz Nair 3056 metri – in estate viene definita dalla gente del posto la “montagna sportiva”. E c’è una ragione per questa affermazione.

https://www.mountains.ch/en/summer/

Da una parte è adatta per gli appassionati di attività all’aria aperta. Si può fare una semplice gita in montagna con la risalita da St. Moritz Dorf in funicolare fino alla Chantarella per poi proseguire con la funivia fino a raggiungere il Piz Nair e godersi in alto – a oltre 3000 metri – una bella vista panoramica. Oppure fare tante escursioni.

MTB – mountain bike

Per gli amanti della bicicletta di montagna sul Corviglia c’è tutto ciò che il cuore di un mountain biker – Mtb – desidera: flow trail giocosi, trail alpini tecnicamente impegnativi ma anche semplici single trail e percorsi per principianti. E tutto questo incastonato nelle magnifiche montagne dell’Alta Engadina. L’impressionante scenario con i laghi di un blu intenso a valle e le cime bianche delle montagne tutt’intorno fa parte dell’indimenticabile esperienza in mountain bike a St. Moritz

https://www.mountains.ch/en/summer/mountainbike/?c=1&cHash=b0f5cffb3d05b023f94cfda341314d3c

Da Corviglia a Marguns il facile Marmotta flow trail lungo 2,2 km è ideale per nuovi biker e famiglie con bambini.

https://www.outdooractive.com/en/route/mountain-biking/engadin-st.-moritz/marmotta-flow-trail/56780604/?i=56780604 .

Un sentiero più impegnativo è il Trais Flours che parte dalla stazione a monte del Corviglia, passa il laghetto Lej Alv, poi diventa più insidioso e ripido fino a tre rocce che ricordano tre fiori – da cui il nome in lingua romancia Trais Flours. Da lì inizia il divertimento in discesa fino all’Alp Muntatsch. Segue un bellissimo sentiero forestale che va addirittura fino al villaggio di Bever. Tutto il tour è composto da quasi il 100 % di trails https://www.outdooractive.com/en/route/mountain-biking/engadin-st.-moritz/traisfluors/120330264/?i=120330264 .

L’Olympia Flow Trail è infine non affatto solo per gli appassionati di mountain bike in discesa. Dal Corviglia si scende sulla pista olimpica del 1948 al Sass Runzöll, all’Alp Nova fino alla Chantarella tutta la famiglia può divertirsi qui. Gli appassionati possono utilizzare la funicolare del Corviglia per trasportare le loro mountain bike da St. Moritz Dorf a Corviglia. I mountain biker padroneggiano un totale di 480 metri di discesa su terreno sassoso, su prati alpini e nei boschi di pini. Danny Mac Askill, il ciclista professionista britannico famoso del bike trial – nel suo video famoso Home of Trails – ha commentato così l’avventura: “La discesa è stata come una corsa senza fine su un tappeto magico”.

https://www.outdooractive.com/en/route/mountain-biking/engadin-st.-moritz/olympia-flow-trail/23436321/?i=23436321 .

Per chi non ha alcuna conoscenza preliminare nel bike trial, può cimentarsi infine sui pumptracks – letteralmente tradotte queste sono le cosiddette “piste della pompa” , ma anche negli skill parks, gli spazi di pratica. Il pumptrack è costituito da dossi e curve sopraelevate con una pendenza fino a due metri di larghezza. La velocità è generata da movimenti oscillanti sui dossi. Questo meccanismo permette che il percorso possa essere ripetuto a piacere senza dover pedalare. I “campi pratica” offrono il terreno ideale per prepararsi ai Corviglia Flow Trails in MTB. Qui basta fare una prova per capire se questo tipo di sport fa per sé.

https://www-engadinch.translate.goog/de/pumptracks/?ref=header-translation&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it-IT&_x_tr_hl=it

Trail Running

Per gli appassionati dello sport estremo qui si trovano infine anche tanti percorsi di trail running, un’altra disciplina amata: la corsa a piedi in un fantastico ambiente naturale si snoda su sentieri di montagna non pavimentati o asfaltati, come questa richiede. I percorsi sono lunghi e caratterizzati da dislivelli importanti, positivi e negativi. Grazie all’altitudine, molti atleti professionisti si allenano qui prima delle gare internazionali che spesso poi vincono.

https://www.mountains.ch/en/summer/trailrunning/

Downhill Trottinett

Infine la discesa in scooter da montagna, il downhill-trottinett. Agile, veloce e sicuramente uno dei modi più emozionanti per godersi il percorso dalla stazione a monte di Marguns al paese di Celerina. Si sale invece comodamente con la cabinovia prima di noleggiare lo scooter. Il percorso verso valle si snoda dolcemente – e a volte anche ripidamente – attraverso il bosco su prati alpini in fiore e giù per il sentiero sterrato. È adatto a persone di altezza superiore a 1,30 m, il prezzo è di 18 Chf per un’ora di noleggio del mezzo. I ragazzi fino a 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.

https://www.mountains.ch/de/sommer/weitere-sommeraktivitaeten/downhill-trottinett/.