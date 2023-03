Enduro, Under 23 e Senior: successi e podi dei piloti del MC Sebino

martedì, 28 marzo 2023

Malegno (Brescia) – I piloti del Moto Club Sebino in gran spolvero al Campionato Italiano Enduro Under e Senior che si è disputato Gualdo Tadino (Perugia). In una bella giornata di sole, classici 3 giri di gara con 3 speciali al giro

Femminile: prima gara Titolata della giovane Asia Volpi con un bellissimo 7° posto su Beta 125.

Under 23: fermo Federico Magri, infortunato. 1° Thomas Grigis (nella foto) su Gas Gas 250 Cat. B; 2° Matteo Grigis su Gas Gas 300 Cat. C; 5° Edgardo Paganini su Gas Gas 350 4t Cat. E 15°; Mattia Legrenzi su Gas Gas 125 Cat. Cadetti. 3° il Moto Club Sebino.

Senior: infortunati Patrick Grigis, Luca Bontempi e Riccardo Prandini. 1° Mirko Spandre (nella foto in basso) su Gas Gas 350 4t Cat. E; 10° Lorenzo Staccioli su Beta 300 Cat. C; 13° Alessandro Cremasco su Yamaha 250 Cat. B. Buone prove anche per Tommaso Gasparri, Lorenzo Balzarini, Diego Ballardini e Stefano Armanini. 4° il Moto Club Sebino

Questa settimana inizia anche il Mondiale di Enduro ad Arma di Taggia e con in gara i piloti del MC Sebino, con sede a Malegno, Manuel Verzeroli, Walter Ludi, Gianluca Martini, Alessandro Rizza, Alberto Zorloni e Haljala Hermanni.

di C.P.