Enduro, un successo gli Assoluti d’Italia a Darfo e Piancogno: i risultati

lunedì, 11 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Spettacolo e pubblicio, un connubio vincente per gli Assoluti d’Italia che si sono disputati nel weekend a Darfo Boario Terme e Piancogno, organizzati dal Moto Club Sebino, capitanati dal presidente Costante Bontempi. L’ultima giornata degli Assoluti d’Italia è stato un susseguirsi di emozioni tra due assi dell’Enduro: Steve Holcombe (Beta) e Andrea Verona (GasGas) e 24 prove speciali che hanno tenuti tutti con il fiato sospeso. Il tracciato allestito da Costante Bontempi e dal Moto Club Sebino sono state l’adrenalina per piloti e appassionati.

LA SFIDA – Holcombe e Verona partono subito forte. L’inglese si installa al comando ma l’italiano gli mette il fiato sul collo. I distacchi vanno al risparmio, decimi di secondo alla sommatoria delle due giornate di gara, l’esito del “Gran Premio” di Boario dice: Steve Holcombe campione italiano.

I TITOLI – I Campioni Italiani al termine delle gare di Darfo Boario e delle altre otto del Campionato sono: 125: Kevin Cristino, Fantic. 250 2T; Davide Soreca, Sherco. 250 4T; Thomas Oldrati, Honda. 450: Andrea Verona, GasGas. Junior: Manolo Morettini, Honda. Stranieri: Steve Holcombe, Beta.

CURIOSITA’ – Kevin Cristino, Thomas Oldrati e Andrea Verona chiudono la stagione a punteggio pieno, 10 vittorie su 10 gare. Un trionfo sul filo di lana l’assegnazione del Titolo della 300. 6 vittorie per Cavallo, 3 per Lesiardo, 15 punti di differenza alla vigilia. Vince Cavallo, (TM).

INTERVISTE

Steve Holcombe. “Sono partito un po’ lento, ma poi è andata sempre meglio, si vede che avevo bisogno di maggiore confidenza dopo due anni difficili, diciamo non troppo buoni per me. Credo che il miglioramento decisivo sia arrivato giusto prima dell’estate, poi sensazioni e confidenza sono andati in crescendo. L’ultima gara a Boario è stata un po’ diversa dalle altre del Campionato, più sprint, ma in Inghilterra ce ne sono di questo tipo e mi piacciono. Bel finale, bellissimo confronto con Verona, e ora concentrazione massima sul Mondiale!”

Andrea Verona: “Sicuramente una bella Gara, sicuramente una gara dura. Sicuramente sono molto contento. Speciali un po’ corte ma erano tante. Il ritmo è stato elevatissimo, pochissimo tempo per tirare il fiato e riordinare le idee. Il resto è stato un grande confronto con Holcombe. L’ultima Gara non poteva essere più avvincente, sono scivolato due volte, ma ero in gioco e ho giocato a vincere. Complimenti e rispetto a Steve, Campione 2023”.

Thomas Oldrati: “Sono molto contento. Questo Titolo è molto sentito. È vero, ho vinto tutte le gare ma è stata una lunga battaglia, Pavoni è forte e non mi ha lasciato respirare. Più volte ho vinto per una manciata di secondi. Non grande soddisfazione dal Mondiale, ma l’Italiano è stato eccellente, mi sono rifatto. Voglio ringraziare tutta la squadra, ha fatto un grande lavoro e la differenza, la mia compagna, il mio bimbo, la famiglia.”

Franco Gualdi, Coordinatore Comitato Enduro FMI: “Bisogna ammetterlo, è giustamente un Campionato invidiato da tutto il Mondo, non a caso partecipato da fortissimi Piloti stranieri che vincono, o ci provano, anche nel Mondiale, insieme al nostro Verona. Quindi, da parte nostra, grandissima soddisfazione. Abbiamo chiuso la stagione con una gara un po’ diversa, ma non meno bella o più facile, un paddock bellissimo e professionale. A Boario tantissime prove speciali, ma devo dire che tutte le gare del Campionato sono state caratterizzate dalle loro particolarità. Siamo contenti del lavoro della Federazione, del Promotore, tantissimo degli organizzatori, che come sappiamo hanno un ruolo chiave e difficilissimo”.