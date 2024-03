Enduro, prime gare del 2024. Bontempi (MC Sebino): “Pronti a una stagione da protagonisti”

giovedì, 14 marzo 2024

Malegno (Brescia) – E’ iniziata la stagione dell’Enduro e i piloti del Moto Club Sebino si sono subito fatti valere. Il team capitanato dal presidente Costante Bontempi è affiatato ed è pronto ad un’annata che si annuncia lunga. Nella scorsa stagione i piloti del Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia) hanno conquistato titoli a livello nazionale e internazionale e regionale, fatto incetta di medaglia e il team è stato incorato.

“Siamo pronti per una nuova stagione da protagonista – spiega Costante Bontempi (al centro nella foto), presidente del Moto Club Sebino – e i nostri piloti impegnati nelle diverse categorie sia a livello nazionale che internazionale dimostreranno la loro forza”. “Nelle prime gare – prosegue Costante Bontempi – siamo andati bene nelle gare Regionali, un po’ meno agli Assoluti, anche per gli infortuni”.

Il Moto Club Sebino si presenta con più di 100 piloti nelle diverse competizioni, partendo dagli Assoluti e passando alla Coppa Italia, agli Under, Senior e Major. “Ad aprile – aggiunge il presidente del Moto Club Sebino – scatterà il campionato Europeo e anche lì ci presenteremo per un bel numero di piloti con l’obiettivo di far bene”.

E gli appuntamenti in Valle Camonica? “Quest’anno – conclude Costante Bontempi – organizzeremo due eventi: il primo a inizio luglio a Capo di Ponte è MotorX, il secondo sarà il 10 – 11 agosto a Breno con una manifestazione estrema che sarà spettacolare, con un forte legame tra l nostro moto club e il territorio camuno”.

di Angelo Panzeri