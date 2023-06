Enduro: podi e piazzamenti dei piloti del Moto Club Sebino nelle gare del weekend

lunedì, 5 giugno 2023

Malegno (Brescia) – Nel weekend i piloti del Moto Club Sebino hanno gareggiato al Mondiale Enduro a Skovde in Svezia, al Campionato Italiano Enduro Under e Senior a Rivanazzano (Pavia) e Campionato italiano Regolarità gruppo 5 a Monreale (Palermo).

Mondiale – Anche in Svezia gara impegnativa con 3 ore di prove speciali nei due giorni: Cat. E1 Heljala Hermanni su Beta 250 8° e 6° Cat. E3 Herrera Benjamin su Gas Gas 300 7° e 8° Cat. Yout Manuel Verzeroli su Ktm 125 4° e 11°

Italiano Under e Senior – E’ la terza prova della stagione.

Under: Cat. C 1° Matteo Grigis su Gas Gas 300; Cat. B 2° Thomas Grigis su Gas Gas 250; Cat. E 4° Edgardo Paganini su Gas Gas 350 4t; Cat. A 14° Mattia Legrenzi su Ktm 125; Cat. Femminile 4^ Asia Volpi su Beta 125. Squadre di Moto Club 4° il Sebino con 48 punti (quattro team in 5 punti)

Senior: Cat. E 1° Mirko Spandre (nella foto in basso) su Gas Gas 350 4t (in tutte e tre le gare è primo); ^ 18° Luca Bontempi su Ktm 350 4t ^; 22° Diego Ballardini su TM 300 4t ^; 30° Stefano Armanini su Gas Gas 350 4t; Cat. C 4° Lorenzo Staccioli su Beta 300 ^; 18° Lorenzo Balzarini su Husqvarna 300; Cat. B 9° Riccardo Prandini su Beta 250; Cat. D 18° Lorenzo Gamba su Ktm 250 4t. Squadre: Moto Club 3° il Sebino.

Regolarità Gr. 5 – In Sicilia una due giorni di gara con tanta pioggia. Cat. C5 Fabio Balzarini su Puch 175 3° sabato e 1° domenica; Cat. B2 Marco Romelli su Moto Morini 123 4t 3° e 3°; Cat. X3 Osvaldo Armanni su Ktm 250 3° e 3°

Nel prossimo fine settimana 2^ prova del Campionato Italiano Enduro Major a Nocciano (Pescara).