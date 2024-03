Enduro: ottimi risultati dei piloti del Moto Club Sebino al debutto stagionale

lunedì, 4 marzo 2024

Malegno (Brescia) – Enduro, inizio dei Campionato Italiano Under e Senior ad Arrone (Terni) e Campionato Regionale Major e Territoriali a Cavriana (Mantova) con ottimi risultati per i piloti del Moto Club Sebino. Partenza alla grande per il team guidato da Costante Bontempi, che lo scorso anno ha fatto incetta di medaglie.

I risultati

Categorie Under-Senior: ad Arrone con fuori classifica ma 1° assoluto Gianluca Martini su GasGas 250; Cat. Femminile 2^ Asia Volpi su Beta 125;

Under JC: 1° Matteo Grigis su GasGas 300; Cat. Under JA 2° Thomas Grigis su GasGas 125; Cat. Under JF 4° Edgardo Paganini su Ktm 350 4t; Cat. Under JC 8° Jarno Pedersoli su Beta 300; Cat. Under CA 8° Mattia Legrenzi su GasGas 125 . Moto Club Under: 3° il Sebino (nella foto i fratelli Grigis)

Senior SE: 4° Mirko Spandre su GasGas 350 4t; Cat. Senior SB 8° Luca Giacomelli su Ktm 250 ritirati Lorenzo Staccioli e Alessandro Cremasco. Moto Club Senior: 4° il Sebino

Regionale Major-Territoriali a Cavriana Mantova

Major UV2 1° Roberto Cesareni su Husqvarna 300; 2° Carlo Valenti su Ktm 250; 12° Mario Chini su Beta 250.

Major UV4 1° Fabiano Gusmini su Ktm 350 4t; Cat. Major TC 2° Alessandro Rizza su Ktm 250 e 2° Assoluto. Major RB 2° Walter Ludi su Beta 250; Cat. Major V4 3° Maurizio Rachelli su Ktm 350 4t; Cat. Major V2 4° Stefano Predella su Ktm 300; Cat. Major W4 4° Gianmaria Meraviglia su Honda 250 4t; Cat. Major RD 6° Pierre Giuseppe Pegurri su Honda 250 4t; Cat. Major XE 8° Matteo Pedersoli su Beta 350 4t; Cat. Major RE 8° Elia Acquistapace su Beta 350 4t; Cat. Major W2 10° Paolo Ghidini su Husqvarna 300 Moto Club 1° Sebino

Territoriali TA 1° Lorenzo Dassa (al centro nella foto) su Husqvarna 125 4° Marco Romelli su Ktm 125 Cat. Terr. TB; 2° Denis Foresti su Husqvarna 150; 5° Diego Corbelli Pezzoni su Husqvarna 250; Cat. Terr. TC 12° Florin Vintu su Beta 300; Cat. Terr. TD 13° Fabio Figaroli su Ktm 250 4t. Moto Club 1° Sebino

Categoria Ospiti 1° Alessandro Azzalini su GasGas 300

Nel prossimo weekend cominciano anche gli Assoluti a Cavaglià Biella con ben 183 Piloti iscritti e 21 del Moto Club Sebino, di cui 14 Assoluti e 7 per la Coppa Italia.