Enduro, nella quarta prova del Campionato Major trionfa il Moto Club Sebino

lunedì, 18 settembre 2023

Malegno (Brescia) – Quarta prova del Campionato Major e grandi soddisfazioni per il Moto Club Sebino. Ieri omenica 17 in quel di Firenzuola , una giornata caldissima anche per i risultati dei piloti del Moto Club Sebino. Tre giri di gara di 60 Km con le classiche due prove speciali al giro, un fetucciato ed una linea molto impegnativa.

Cat. RE 1° Matteo Ferrari su GasGas 350 4t; Cat. UV4 1° Fabiano Gusmini su Ktm 350 4t; 13° Isidoro Vaira su Fantic 250 4t; 22° Mario Chini su Husqvarna 250 4t Cat. UV2 2° Roberto Cesareni su Husqvarna 300; 3° Carlo Valenti su Ktm 250; 11° Corrado Boschini su Husqvarna 300; Cat. RC 3° Francesco Sandrini su Beta 300; Cat. RB 6° Joseph Questi su Ktm 250; Cat. XD 6° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t; Cat. V2 7° Angelo Gambino su Husqvarna 300. Con questi risultati nella classifica dei Moto Club 1° il Sebino Il Campionato Major terminerà il 22 Ottobre a Berceto (Parma).

Domenica prossima a Castiglion Fiorentino (Arezzo) ultima prova del Campionato Italiano Under/Senior con 13 piloti, dopo la vittoria in anticipo di Mirko Spandre nella Senior Cat. SE su GAsGas 350 4t

A Chieve invece 3^ prova su sei del Campionato Regionale per le altre due Categorie Major e Territoriali con altri 24 piloti.