Enduro: i risultati delle gare dei piloti del Moto Club Sebino

martedì, 30 maggio 2023

Malegno (Brescia) – Un weekend di gare, i risultati dei piloti del Moto Club Sebino al Campionato Mondiale di Enduro a Heinola (Finlandia), al Campionato Italiano Estremo a Torricella Sicura (Teramo) e al Campioanto Italiano Racing Quad a Magenta (Milano).

MONDIALE – Come al solito la gara in Finlandia tra sabbia e radici rende il percorso molto impegativo. Al via tre piloti del Moto Club Sebino con alterni risultati nelle due giornate di gara: Cat. E1 Heljala Hermanni su Beta 250 8° e 9°; Cat. E3 Herrera Benjamin su Gas Gas 300 9° e 10°; Cat. Yout Manuel Verzeroli su Ktm 125 19° e 13°.

ITALIANO ESTREMO – Due gare per la Cat. Gold prima gara di 30 Piloti tempo 1,30 h Cat. Gold Sonny Goggia su Ktm 300 1° ^; Davide Paganoni su Ktm 300 5°. Seconda gara fatta dai primi 12 della prima, tempo 1h Sonny Goggia 3° e Davide Paganoni 4°; Cat. Bronze Davide Gaioni su Beta 300 1°; Romanini Nikon su Husq. 300 4°; Cat. Country Simone Moretti su Honda 250 4t 1°; Cat. Junior Lorenzo Talocci su Gas Has 300 3° (nella foto Gaioni e Moretti)

RACING QUAD – Un solo pilota del Sebino Categoria Veteran, Silvano Grola su Honda 450 4t 1°

Nel prossimo fine settimana Mondiale in Svezia, Italiano Under/Senior a Rivanazzano e Italiano Regolarità Gr. 5 di due giornate a Monreale.