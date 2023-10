Motori, i risultati dei trofei Husqvarna, GasGas e Ktm a Ponte di Legno

lunedì, 16 ottobre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Un fine settimana nel segno dei motori a Ponte di Legno (Brescia) con le gare del trofeo Enduro Husqvarna, GasGas e Ktm che hanno visto ben 480 piloti che si sono dati battaglia su un percorso, di 2 giri di circa 70 chilometri ciascuno, con 3 prove speciali cronometrate e 2 controlli orari.

Il percorso gara è stato allestito tra Ponte di Legno, Temù ed Edolo per la quinta e ultima tappa del trofeo Enduro Husqvarna, il trofeo GasGas e trofeo Enduro Ktm. Organizzato dal Moto Club di Edolo, l’evento ha avuto il sostegno di FMI, Comuni di Ponte di Legno ed Edolo e il Consorzio Ponte di Legno-Tonale. Ecco le classifiche con le top ten.

VIDEO



I RISULTATI

TROFEO HUSQVARNA 5^ PROVA

CLASSIFICA INDIVIDUALE

POS NUM LICENZA CONCORRENTE CLS POS AN RNK MOTOCLUB REG CO PEN TOTALE

1 351 S01696 CASARETTO Andrea TCH 1 92 79.47 CALVARI LIG 23’00.71 20 HUSQVARNA 250 2T

4′ 51.56 (1) 3′ 14.73 (3) 3′ 24.92 (3) 4′ 52.07 (1) 3′ 05.78 (1) 3′ 31.65 (4)

2 350 0002446Y TRAVERSI Mattia TCH 2 86 66.70 MPM ALTA VAL TIDONE EMI 23’09.11 4.51 17

HUSQVARNA 350 4T 8.40 4′ 54.49 (2) 3′ 11.53 (2) 3′ 21.65 (1) 5′ 08.13 (4) 3′ 06.97 (2) 3′ 26.34 (1)

3 353 F00039 PARINI Maicol TCH 3 88 90.48 CROSTOLO EMI 23’19.87 10.28 15

HUSQVARNA 250 4T 19.16 4′ 57.45 (3) 3′ 10.90 (1) 3′ 27.67 (4) 5′ 04.09 (3) 3′ 08.16 (3) 3′ 31.60 (3)

4 357 Y01105 GRILLO Amedeo TCH 4 97 114.98 GENTLEMEN BORDIGHERA A.S.D. LIG 23’29.60 15.50 13

HUSQVARNA 350 4T 28.89 5′ 05.58 (6) 3′ 18.07 (9) 3′ 24.21 (2) 4′ 58.63 (2) 3′ 16.69 (6) 3′ 26.42 (2)

5 352 T01466 NICOLI Davide TCH 5 04 82.22 BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC B LOM 23’59.06 31.31 11

HUSQVARNA 250 2T 58.35 5′ 19.60 (16) 3′ 17.99 (7) 3′ 28.41 (6) 5′ 10.85 (5) 3′ 10.36 (4) 3′ 31.85 (5)

6 354 R04399 GHEZZI Luca TCH 6 05 98.74 TRIAL DAVID FORNAROLI EMI 24’03.28 33.57 10

HUSQVARNA 250 2T 1′ 02.57,5′ 05.04 (5) 3′ 17.75 (5) 3′ 27.96 (5) 5′ 21.80 (11) 3′ 14.55 (5) 3′ 36.18 (6)

7 359 F01206 IOZZELLI Alessandro BH 1 89 123.10 TORRE DELLA MELORIA TOS 24’22.54 43.90 9

HUSQVARNA 250 2T 1′ 21.83 5′ 02.32 (4) 3′ 19.01 (11) 3′ 38.34 (13) 5′ 13.07 (6) 3′ 21.34 (13) 3′ 48.46 (12)

8 85 G10207 BUSSANDRI Nicolo` OUH 1 96 107.49 PONTE DELL`OLIO EMI 24’37.75 52.07 8

HUSQVARNA 250 4T 1′ 37.04 5′ 21.58 (18) 3′ 17.90 (6) 3′ 36.59 (10) 5′ 18.65 (8) 3′ 20.10 (10) 3′ 42.93 (8)

9 355 H00463 GANOZZI Gianni TCH 7 90 102.19 A.M. ALTA VALDELSA TOS 24’40.97 53.79 7

HUSQVARNA 450 4T 1′ 40.26 5′ 14.92 (10) 3′ 17.35 (4) 3′ 37.11 (11) 5′ 24.56 (16) 3′ 19.32 (9) 3′ 47.71 (10)

10 364 Q04634 AGNES Nicholas EH 1 94 132.81 MPM ALTA VAL TIDONE EMI 24’46.53 56.78 6

HUSQVARNA 350 4T 1′ 45.82 5′ 17.29 (12) 3′ 25.32 (24) 3′ 37.37 (12) 5′ 22.75 (13) 3′ 22.53 (15) 3′ 41.27 (7)

TROFEO HUSQVARNA GASGAS

NUM LICENZA CONCORRENTE CLS AN RNK MOTOCLUB MOTO REG V.AMM TEC

1 99 G06343 VERONA Andrea EUG 99 0.19 GAERNE GASGAS 350 4T VEN 10:00 10:30

2 830 G05285 SPANDRE Mirko OUG 96 44.83 SEBINO GASGAS 350 4T LOM 10:01 10:31

3 831 Y00083 CAPOFERRI Alberto OUG 98 46.93 BERGAMO GASGAS 300 2T LOM 10:02 10:32

4 470 I02444 NICOLI Riccardo EG 01 62.59 TRIAL DAVID FORNAROLI GASGAS 350 4T EMI 10:03 10:33

5 350 0002446Y TRAVERSI Mattia TCH 86 66.70 MPM ALTA VAL TIDONE HUSQVARNA 350 4T EMI 10:04 10:34

6 832 R03001 PAGANINI Edgardo OUG 01 72.88 SEBINO GASGAS 350 4T LOM 10:05 10:35

7 351 S01696 CASARETTO Andrea TCH 92 79.47 CALVARI HUSQVARNA 250 2T LIG 10:06 10:36

8 352 T01466 NICOLI Davide TCH 04 82.22 BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG HUSQVARNA 250 2T LOM 10:07 10:37

9 471 E00711 ROVELLI Luca TCG 91 83.26 CAIRO ASD GASGAS 250 2T LIG 10:08 10:38

10 833 T00208 MARGARITO Mauro Rolando OUG 06 88.33 INTIMIANO N. NOSEDA GASGAS 125 2T LOM 10:09 10:39

TROFEO HUSQVARNA KTM

POS NUM LICENZA CONCORRENTE CLS POS AN RNK MOTOCLUB REG CO PEN TOTALE C.G. PT MOTO

1 77 M03534 CAPUZZO Mattia OUK 1 02 34.09 AMX EMI 22’15.73 20 KTM 250 4T

4′ 43.37 (1) 3′ 06.37 (2) 3′ 18.35 (2) 4′ 48.40 (2) 3′ 02.02 (1) 3′ 17.22 (1)

2 800 G06321 NICOLETTI Diego OUK 2 86 52.70 TRIAL DAVID FORNAROLI EMI 22’24.65 4.96 17

KTM 350 4T 8.92 4′ 47.29 (3) 3′ 10.72 (3) 3′ 16.98 (1) 4′ 45.90 (1) 3′ 02.56 (2) 3′ 21.20 (2)

3 275 G00484 FURBETTA Joakin TCK 1 97 150.80 DMX MOTORSPORT LAZ 22’28.90 7.33 15

KTM 300 2T 13.174′ 43.65 (2) 3′ 03.66 (1) 3′ 22.44 (3) 4′ 49.52 (3) 3′ 03.88 (3) 3′ 25.75 (3)

4 109 W04296 GEREMIA Nicholas DK 1 97 113.03 LA MARCA TREVIGIANA VEN 23’40.48 47.16 13

KTM 250 4T 1′ 24.75 4′ 59.17 (5) 3′ 17.17 (8) 3′ 29.37 (6) 5′ 00.44 (4) 3′ 14.70 (10) 3′ 39.63 (11)

5 801 R03379 GANDOLFO Cesare OUK 3 04 79.68 CALVARI LIG 23’41.22 47.58 11 KTM 250 2T 1′ 25.49

4′ 54.27 (4) 3′ 19.10 (13) 3′ 29.39 (7) 5′ 13.76 (13) 3′ 11.01 (6) 3′ 33.69 (5)

6 101 U00500 ARANGIO FEBBO Giuseppe TCK 2 02 76.50 HOBBY MOTOR RAGUSA SIC 23’45.40 49.90 10

KTM 250 4T 1′ 29.67 5′ 01.43 (6) 3′ 16.12 (6) 3′ 34.46 (13) 5′ 07.74 (6) 3′ 06.64 (5) 3′ 39.01 (10)

7 106 M01854 BERRI Giorgio TCK 3 94 100.29 MEGAN RACING TOS 23’55.21 55.36 9 KTM 350 4T 1′ 39.48

5′ 07.29 (9) 3′ 20.02 (15) 3′ 30.89 (9) 5′ 07.17 (5) 3′ 11.89 (7) 3′ 37.95 (7)

8 104 H04601 MILANI Luca TCK 4 93 92.37 MILANI LAZ 23’55.22 55.37 8 KTM 350 4T 1′ 39.49

5′ 08.18 (12) 3′ 22.32 (23) 3′ 34.71 (14) 5′ 08.21 (7) 3′ 05.88 (4) 3′ 35.92 (6)

9 112 Y02851 TOMEI Alessandro EK 1 89 121.98 STABBIANO TIMME TOS 23’55.57 55.56 7 KTM 450 4T 1′ 39.84

5′ 07.63 (10) 3′ 16.10 (5) 3′ 27.27 (4) 5′ 10.62 (11) 3′ 15.03 (12) 3′ 38.92 (9)

10 105 I00791 FERRI Francesco EK 2 91 93.51 REGNANO EMI 23’59.33 57.65 6 KTM 350 4T 1′ 43.60

5′ 12.15 (16) 3′ 18.68 (11) 3′ 33.77 (11) 5′ 09.12 (9) 3′ 12.44 (8) 3′ 33.17 (4)

5^ PROVA – GASGAS

POS NUM LICENZA CONCORRENTE CLS POS AN RNK MOTOCLUB REG CO PEN TOTALE C.G. PTMOTO

1 471 E00711 ROVELLI Luca TCG 1 91 83.26 CAIRO ASD LIG 23’01.74 20 ASGAS 250 2T

4′ 51.97 (2) 3′ 11.06 (1) 3′ 27.61 (6) 4′ 56.26 (5) 3′ 04.52 (1) 3′ 30.32 (4)

2 830 G05285 SPANDRE Mirko OUG 1 96 44.83 SEBINO LOM 23’02.08 0.19 17 GASGAS 350 4T 0.34

4′ 48.60 (1) 3′ 13.09 (4) 3′ 27.30 (5) 4′ 55.98 (2) 3′ 07.40 (3) 3′ 29.71 (3)

3 472 F01212 GABRIELLI Matteo TCG 2 91 89.23 PINO MEDEOT FVG 23’03.38 0.93 15 GASGAS 350 4T 1.64

4′ 55.72 (4) 3′ 11.89 (2) 3′ 22.14 (2) 4′ 56.16 (4) 3′ 06.96 (2) 3′ 30.51 (5)

4 470 I02444 NICOLI Riccardo EG 1 01 62.59 TRIAL DAVID FORNAROLI EMI 23’03.45 0.97 13

GASGAS 350 4T 1.71b 4′ 57.58 (6) 3′ 14.10 (5) 3′ 22.53 (3) 4′ 56.00 (3) 3′ 08.03 (4) 3′ 25.21 (1)

5 473 V03488 CONTE Gregorio TCG 3 05 97.87 A.M.C. 93 LOM 23’14.86 7.43 11 GASGAS 350 4T 13.12

4′ 57.48 (5) 3′ 19.23 (10) 3′ 19.44 (1) 4′ 59.97 (7) 3′ 11.02 (6) 3′ 27.72 (2)

6 474 PS2300461 SPIEGL Benjamin EG 2 91 115.43 23’15.73 7.93 10 GASGAS 350 4T 13.99

4′ 53.29 (3) 3′ 12.68 (3) 3′ 26.28 (4) 4′ 55.29 (1) 3′ 13.29 (8) 3′ 34.90 (6)

7 832 R03001 PAGANINI Edgardo OUG 2 01 72.88 SEBINO LOM 23’42.32 22.99 9 GASGAS 350 4T 40.58

5′ 04.10 (8) 3′ 16.51 (8) 3′ 28.73 (7) 5′ 03.68 (8) 3′ 10.24 (5) 3′ 39.06 (7)

8 475 E00527 FONTANESI Luca EG 3 88 129.29 A.M.CROCIATI PARMA EMI 23’59.74 32.86 8 GASGAS 350 4T 58.00 5′ 07.01 (9) 3′ 15.34 (7) 3′ 37.12 (11) 5′ 09.63 (9) 3′ 11.37 (7) 3′ 39.27 (8)

9 838 P02494 RIVA Andrea OUG 3 97 154.45 DYNAMIC TRIAL LOM 24’06.11 36.47 7 GASGAS 250 4T 1′ 04.37

5′ 01.82 (7) 3′ 22.91 (15) 3′ 33.58 (8) 4′ 57.64 (6) 3′ 22.42 (13) 3′ 47.74 (11)

10 833 T00208 MARGARITO Mauro Rolando OUG 4 06 88.33 INTIMIANO N. NOSEDA LOM 24’11.07 39.28 6

GASGAS 125 2T 1′ 09.33 5′ 07.37 (10) 3′ 14.69 (6) 3′ 34.34 (10) 5′ 19.39 (12) 3′ 13.78 (9) 3′ 41.50 (9)