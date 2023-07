Enduro: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino nelle gare del weekend

lunedì, 31 luglio 2023

Malegno (Brescia) – Buone prove dei piloti del Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia), al Campionato Italiano Enduro Major a Monteu Roero (Cuneo) e un piazzamento al Mondiale Hard Enduro in Romania.

Enduro Major – Bella giornata di sole in Piemonte per la terza prova del Campionato Major e a parte Matteo Pedersoli, dovutosi ritirare per un problema al ginocchio, buone prove anche se un po’ sfortunate, con Gusmini che, per una caduta, rompe il pulsante di accensione della moto, e Ferrari secondo per 5 centesimi.

Categoria UV2: 2° Carlo Valenti su Ktm 250; 3° Roberto Cesareni su Husqvarna 300; 11° Corrado Boschini su Husqvarna 300; Cat. RE: 2° Matteo Ferrari su Gas Gas 350 4t; Cat. UV4: 3° Fabiano Gusmini su Ktm 350 4t; 21° Mario Chini su Husqvarna 250 4t; Cat. RBA: 4° Joseph Questi su Ktm 250; Cat. XD: 5° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t; Cat. RC: 6° Francesco Sandrini su Beta 300. Team: 2° il Moto Club Sebino.

MONDIALE – In Romania al RedBull Erzbergrodeo una gara di 4 giorni valida per la FIM dell’Hard Enduro World Championship: Sonny Goggia su Ktm 300 è risultato 9° Assoluto nella Gold Class dopo più di 24 ore di gara.

ASSOLUTI A DARFO – Ad agosto gare ferme, il Moto Club Sebino sta lavorando per gli Assoluti d’Italia di Enduro a Darfo Boario Terme e Piancogno, in calendario dall’8 al 10 settembre. Venerdì 8 settembre prova spettacolo in piazza Mercato a Darfo, sabato 8 e domenica 10 ben 5 prove speciali al giro (4 giri): una Linea al Castagneto, L’Extrema in piazza Mercato, un Fettucciato a Piancogno, una prova di Cross nella pista in Attola ed un’ultima prova tra il Castellino e il Centro Congressi.

di Red. Sp.