Enduro, i piloti del Moto Club Sebino brillano: podi e piazzamenti

lunedì, 12 giugno 2023

Malegno (Brescia) – Un weekend di gare per i piloti del Moto Club Sebino con ottimi risultati a livello nazionale e internazionale.

Negli Stati Uniti le prove del Campionato West Hare di Giacomo Redondi che con la sua Gas Gas 450 4t nella 4^ prova del Campionato (dopo 3 volte 2° ) a Heppner è 1°.

In Austria una due giorni intensa per Sonny Goggia, nella prima scrematura degli iscritti ben 1.200. Sonny Goggia è giunto 3°. Potevano partire alla gara solo i primi 500 e in una classifica stellare che vede 1° Manuel Lettenbichler , 2° Billy Bolt , 3° Trystan Hart, 4° Jonny Walker e 12° Sonny Goggia.

Campionato Italiano Major: pioggia poi pioggia e ancora pioggia, delle sei prove speciali la prima e l’ultima sono state annullate, i tracciati erano impraticabili; annullata anche la premiazione per podio allagato, ma un’ottima prestazione per i piloti del Sebino.

Categoria RE: 1° Matteo Ferrari su Gas Gas 350 4t; Cat. UV4 1° Fabiano Gusmini su Ktm 350 4t ^; 16° Isidoro Vaira su Fantic 250 4t ^; 24° Mario Chini su Husqvarna 250 4t; Cat. UV2 2° Roberto Cesareni su Husqvarna 300 ^ 3° Carlo Valenti su Ktm 250; 11° Corrado Boschini su Husqvarna 300; Cat. RC 4° Francesco Sandrini su Beta 300 Cat. XD; 5° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t; Cat. RBA 6° Joseph Questi su Ktm 250; Cat. XE 8° Matteo Pedersoli su Beta 350 4t. Squadre di Moto Club: 1° il Sebino

Domenica prossima sono in programma gli Assoluti d’Italia di Enduro a Città della Pieve Perugia.

di C.P.