Enduro, dal Mondiale al trofeo Guzzi: ottimi risultati del Moto Club Sebino

Malegno (Brescia) – Ultime gare della stagione per l‘Enduro, altri successi per i piloti e il team Moto Club Sebino.

In America con il pilota Redondi che pa rtecipa a 2 campionati e che, dopo aver già vinto i titoli nel 2018, 2019 2021, 2022, ne aggiunge un 5°. Va anche ricordato che nel 2012, 2014 e 2016 ha vinto il Mondiale Enduro. Classifica: 1° Giacomo Redondi Cat. AMA + 30 su Gas Gas 450 4t. Manca una prova della Cat. AMA Grand Prix e nella generale Redondi è 2°. In coppia con Marcello Disetti (nella foto) in California vince il World Cup Vet

Fim Vintag Trophy, una ISDE per moto storiche che dura 3 giorni, con due piloti del MCSebino che si piazzano al 1° posto Fabio Balzarini Cat. A2 su Puch 175 2° Tommaso Gasparri Cat. C1 su Puch 125. Dopo due settimane la vera sei giorni, la ISDE in Argentina ancora con due piloti del MC Sebino in grande evidenza: 2° Benjamin Herrera Cat. E3 su Gas Gas 300 e 4° con il Cile nel Trophy 54° Tommaso Gasparri (nella foto) Cat. C2 ( partiti 101 ) su Ktm 350 4t.

In Germania al Getzen Rodeo nel World Championship Hard Enduro ottima prova del miglior rappresentante delle gare estreme 8° assoluto Sonny Goggia su Ktm 300

Trofeo Moto Guzzi, il Team Ducoli Pro Imcla dopo cinque gare termina il Campionato in 5^ posizione con il pilota Antonio Bellicini.