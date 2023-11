Enduro, Campionato Regionale: trionfano Verzeroli e i piloti del Moto Club Sebino

lunedì, 6 novembre 2023

Malegno (Brescia) – Vittorie e podi al Campionato Regionale Enduro che si è disputato a Pavia in una bella giornata di sole, ma con le prove speciali compromesse dalla pioggia dei giorni precedenti. Incetta di podi per i colori del Moto Club Sebino: ben 17 con ancora 1° Assoluto con Manuel Verzeroli (nella foto) su Ktm 125. Sono stati assegnati i titoli 2023 e i piloti hanno fatto man bassa nelle diverse categorie. Soddisfatto dei successi il presidente del MC Sebino, Costante Bontempi.

I risultati

UNDER: Cat. Top 1° Manuel Verzeroli Ktm 125; 2° Edgardo Paganoni su GasGas 350 4t; Cat. CU 2° Mattia Legrenzi su GasGas 125; 9° Maurizio Galli su Fantic 125; 13° Davide Puddu su Fantic 125 Cat.JE; 2° Francesco Servalli su GasGas 350 4t; Cat. JB 3°Luca Giacomelli su Ktm 250; 5° Andrea Ghidini su Husqvarna 250. Categoria Moto Club: 1° il Sebino

FEMMINILE: Cat. F 1^su Beta 125; 2^ Anna Surini su Beta 125

MAJOR: Cat. UV2 1° Roberto Cesareni su Husqvarna 300; 2° Carlo Valenti su Ktm 250; 5° Corrado Boschini su Husqvarna 300; 8° Mario Chini su Beta 200; Cat. UV4 1° Fabiano Gusmini su Ktm 350 4t; Cat. RB 2° Joseph Questi su Ktm 250; Cat. V4 3° Maurizio Rachelli su Kawasaki 250 4t; Cat. RE 3° Elia Acquistapace su Beta 350 4t; Cat. RC 1° Francesco Sandrini su Beta 300; 4° Alberto Gazzoli Sherco 300; Cat. W2 9° Paolo Ghidini su Husqvarna 300. Categoria Moto Club: 1° il Sebino

SENIOR: Cat. SB 8° Matteo Giacomelli su Ktm 250; 10° Andrea Pezzotti su Kawasaki 250; 12°Alessandro Cremasco su Yamaha 250; Cat. SE 8° Francesco Libera su Husqvarna 350 4t; Cat. SD 11°Paolo Bellasich su Fantic 250 4t. Categoria Moto Club: 4° il Sebino.

Vincitori del Campionato Regionale:1^ Asia Volpi (nella foto) Femminile 1° Manuel Pievani Territoriale 1°Edgardo Paganini Under Top Class 1° Francesco Servalli Under JE 1°Joseph Questi Major RB 1° Carlo Valenti Major UV2 1°Fabiano Gusmini Major UV4; 1° Moto Club Sebino Under 1° Moto Club Sebino Major 1° Moto Club Sebino Territoriali.

Podi: 2^ Anna Surini Femminile; 2° Denis Vitali Territoriali; 2° Mattia Legrenzi; 2° Francesco Sandrini Major RC; 2° Maurizio Rachelli Major V4; 2° Roberto Cesareni Major UV2. 3° Luca Giacomelli Under JB ed Elia Acquistapace Major RE.