Enduro, Assoluti a Grado: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino

lunedì, 20 marzo 2023

Malegno (Brescia) – Agli Assoluti di Enduro a Grado i piloti del Moto Club Sebino con sede a Malegno (Brescia) hanno centrato nel weekend ottimi risultati. La terza e quarta giornata gli Assoluti d’Italia di Enduro si è svolto in bellissime giornate di sole e 16 prove Speciali.

I RISULTATI

ASSOLUTI – 1° (sabato 18 marzo) e 1° (domenica 19 marzo) Nicola Recchia (foto © Off road MC Sebino) Cat. B su TM 250; 3° e 3° Gianluca Martini Cat. E su Gas Gas 350 4t; 3° e 4° Deny Philippaerts Cat. B su TM 250; 4° e 4° Federico Magri Cat. D su Ktm 250 4t; 4° e 5° Matteo Grigis Cat. C su Gas Gas 300; 6° e 6° Manuel Verzeroli Cat. A su Ktm 125; 7° e 6° Thomas Grigis Cat. B su Gas Gas 250; 8° e 9 Lorenzo Staccioli Cat. C su Beta 300; 12° e 12° Agostino Volpi Cat. C su Sherco 300; 12° e 12° Herrera Benjamin Cat. St. su Gas Gas 300; 13° e ritiro Fabiano Gusmini Cat. E su Ktm 350 4t; 15° e ritiro Hermanni Haljala Cat. St. su Beta 250 3°. Squadre: in entrambe le giornate 3° posto Moto Club Sebino.

COPPA ITALIA – 2° e 2° Luca Giacomelli Cat. Junior su Ktm 250; 5° e 5° Sebastiano Buzzi Cat. Junior su Ktm 250 4t; 6° e 6° Giovanni Medeghini Cat. Junior su Beta 250; 6° e 5° Walter Ludi Cat. Major su Beta 300; 7° e 7° Alberto Zorloni Cat. Major su Yamaha 250 4t; 8° e 8° Eros Bordoli Cat. Major su Ktm 250 4t 18° e ritiro Tommaso Gasparri Cat. Senior su Gas Gas 250

GRUPPO 5 – 1° e 2° Osvaldo Armanni Cat. X3 su Ktm 250; 2° e ritiro Fabio Balzarini Cat. C5 su Puch 175; 4° e 5° Marco Romelli Cat. B2 su Moto Morini 125 4t.