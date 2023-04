Enduro, al Mondiale brilla Rizza: i risultati del Moto Club Sebino

martedì, 4 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Prime due giornate del Mondiale ad Arma di Taggia-Sanremo con buone prove dei piloti del Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia). Il percorso allestito in terra ligure era abbastanza impegnativo: 3 prove speciali, la prima sulla spiaggia si Arma di Taggia a seguire una Linea e una Estrema, con 4 giri di gara sia sabato che domenica.

Cat. Open – Senior: Alessandro Rizza (nella foto Offroad al centro) su Ktm 250 1° Sabato e 1° Domenica; Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t 6° sabato e 6° domenica

Cat. Yout: Manuel Verzeroli su Ktm 125 9° sabato e 6° domenica

Cat. E1: Haljala Hermanni su Beta 250 4t 11° sabato e 11° domenica

Cat. E2: Gianluca Martini su Gas Gas 350 4t 8° sabato e 8° domenica

Cat. E3: Benjamin Herrera su Gas Gas 300 7° sabato e 5° domenica Walter Ludi su Beta 300 17° sabato e 16° domenica

Dopo il riposo per le festività pasquali si riprende il 15 e 16 aprile: a Fabriano il Campionato Europeo con Nicola Recchia, Alessandro Rizza, Matteo Grigis, Thomas Grigis e Alebrto Zorloni

A Ceranesi è in programma il Campionato Italiano Estremo con Alessandro Azzalini, Sonny Goggia, Davide Paganoni, Simone Moretti, Lorenzo Talocci, Nikon Romanini, Flavio Pe, Maurizio Rachelli, Tommaso Gasparri e Davide Gaioni e a Preseglie si terrà il Campionato Regionale di Enduro delle categorie Under 23, Senior e Territoriali.