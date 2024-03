Eccellenza: il Darfo vince in trasferta, il Sondrio aggancia la vetta. I risultati

giovedì, 7 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Turno infrasettimanale per l’Eccellenza: nel girone C successo del Darfo Boario che in trasferta strapazza con un 4-1 il fanalino di coda Falco e si rilancia in classifica, mentre nel girone B il Sondrio con il successo sul Muggiò e aggancia la formazione del Mapello che ha pareggiato in casa nel derby con la Cisanese. Invece nel girone del Trentino Alto Adige prosegue il testa a testa in vetta alla classifica tra Lavis e St. Pauls.

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE C

Vertovese – Rovato 0-0

Atletico Cortefranca – Scanzorosciate 0-3

Bedizzolese – Orceana Calcio 1-2

Calcio Pavonese – Cazzagobornato 0-0

Castellana – Ospitaletto 3-1

Castiglione – Casazza 2-2

Ciliverghe Calcio – Juvenes Pradalunghese 1-1

Falco – Darfo Boario 1-4

FC Carpenedolo -Forza E Costanza 1905 3-0

CLASSIFICA

Ospitaletto 54, Vertovese 49, Ciliverghe Calcio 48, Scanzorosciate Calcio 45, Rovato Calcio 42, Orceana Calcio 41, Castiglione 39, FC Carpenedolo 39, Bedizzolese 37, Castellana C. G. 36, Juvenes Pradalunghese 36, Casazza 35, Darfo Boario 32, Cazzagobornato Calcio 32, Atletico Cortefranca 21, Calcio Pavonese 20, Forza E Costanza 1905 19, Falco 10.

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE B

Mapello – Cisanese 2-2

Muggiò – Nuova Sondrio 0-2

Brianza Olginatese – Offanenghese 1-2

Calolziocorte – Lemine Almenno 2-1

Castelleone – Arcellasco Città Di Erba 1-1

Leon – Tribiano 1-0

Soncinese – Vis Nova Giussano 5-1

Soresinese – Altabrianza Tavernerio 1-3

Trevigliese – San Pellegrino 1-0

RISULTATI

Mapello 53, Nuova Sondrio 53, Leon 50, Trevigliese 49, Altabrianza Tavernerio 48, Offanenghese 41, Cisanese 37,

Tribiano 36, Soncinese 32, Muggiò 30, Arcellasco Città Di Erba 28, Soresinese Calcio 27, San Pellegrino 27, Lemine Almenno 26, Calolziocorte 26, Brianza Olginatese 23, Castelleone 22, Vis Nova Giussano 20.

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE UNICO TRENTINO ALTO ADIGE

Anaune Val Di Non – St. Pauls St. Pauls 1-2

Bozner – Levico Terme 0-4

Comano Terme Fiavè – Vipo Trento 1-1

Lavis – Partschins Raiffeisen 3-1

Maia Alta Obermais – Stegen Stegona 2-1

Naturns – Rovereto 2-2

St. Georgen – Lana Sportverein 6-0

Tramin Fussball – Dro Cavedine Calcio 2022 2-2

CLASSIFICA

Lavis 41, St. Pauls 41, Tramin Fussball 38, Levico Terme 35, Comano Terme Fiavè 34, St. Georgen 34, Rovereto 34, Maia Alta Obermais 33, Anaune Val Di Non 31, Vipo Trento 24, Cavedine Calcio 2022 24, Stegen Stegona 21, Bozner 20, Naturns 20, Partschins Raiffeisen 19, Lana Sportverein 5.