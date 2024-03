Eccellenza, 27a giornata gironi B e C: i risultati. Rinviata la sfida Casazza-Darfo

domenica, 10 marzo 2024

Sondrio – Continua il testa in testa al Girone B di Eccellenza tra Sondrio e Mapello, con i primi che hanno pareggiato in casa contro l’Alta Brianza Tavernerio (0-0) e il Mapello che ha vinto in casa 3-1 nel derby con il San Pellegrino. Invece nel girone C di Eccellenza prosegue la marcia solitaria in vetta dell’Ospitaletto vittorioso in casa sul Cassagobornato. La sfida tra Casazza e Darfo Boario è stata rinviata per maltempo. Tutti i risultati della 27a giornata dei gironi B e C di Eccellenza.

Eccellenza – Girone B

Risultati

Brianza Olginatese – Leon 1-4

Calolziocorte – Soresinese Calcio rinviata

Castelleone – Soncinese 2-2

Cisanese -Arcellasco Città Di Erba 2-2

Lemine Almenno – Tribiano 2-1

Mapello – San Pellegrino 3-1

Nuova Sondrio – Altabrianza Tavernerio 0-0

Offanenghese – Vis Nova Giussano 1-1

Muggiò – Trevigliese 2-0

Classifica

Mapello 56, Nuova Sondrio 54, Leon 53, Altabrianza Tavernerio 49, Trevigliese 49, Offanenghese 42, Cisanese 38,

Tribiano 36, Muggiò 33, Soncinese 33, Lemine Almenno 29, Arcellasco Città Di Erba 29, Soresinese Calcio 27, San Pellegrino 27, Calolziocorte 26, Brianza Olginatese 23, Castelleone 23. 2

Eccellenza – Girone C

Risultati

Atletico Cortefranca – Vertovese 2-1

Casazza – Darfo Boario rinviata

Castellana C. G. – Bedizzolese 2-1

Castiglione – Juvenes Pradalunghese 1-2

Falco Calcio Pavonese 0-1

Carpenedolo – Ciliverghe Calcio rinviata

Forza E Costanza 1905 Rovato Calcio 2-2

Ospitaletto Cazzagobornato Calcio 2-1

Scanzorosciate Calcio – Orceana Calcio rinviata

Classifica

Ospitaletto 57, Vertovese 49, Ciliverghe Calcio 48, Scanzorosciate Calcio 45, Rovato Calcio 43, Orceana Calcio 41, FC Carpenedolo 39, Castellana C. G. 39, Castiglione 39, Juvenes Pradalunghese 39, Bedizzolese 37, Casazza 35, Darfo Boario 32, Cazzagobornato Calcio 32, Atletico Cortefranca 24 Calcio Pavonese 23, Forza E Costanza 1905 20, Falco Falco 10.