DoppiaW corre sui sentieri di Tirano: ottimo il debutto

mercoledì, 8 marzo 2023

Tirano (Sondrio) – La DoppiaW corre a Tirano. Grande successo per l’evento organizzato sui sentieri valtellinesi. Una splendida giornata primaverile ha fatto da cornice al primo test event organizzato da DoppiaW. Cento persone si sono date appuntamento nel centro di Tirano per provare con mano (anzi, ai piedi) la linea trail di Altra Running. Ottanta corridori e camminatori hanno poi percorso i sentieri del tiranese con ai piedi oltre sessanta paia di scarpe del famoso brand americano.

Protagonisti i luoghi più belli della rete sentieristica intorno alla città abduana, il sentiero del sole, le contrade di Baruffini e Roncaiola, i meravigliosi Baitei e la nuova area recuperata dal Comune di Sernio e piantumata ad ulivi. Sentieri ottimamente mantenuti, un caldo sole e la pratica sportiva sono stati il plus di questo nuovissimo format.

Grande entusiasmo ha scaturito la prova sul campo delle calzature da trailrunning Altra, un nuovo modo di testare il modello di scarpa che più si addice alle proprie esigenze. Una giornata senza cronometro e senza vincitori, ma con tre fortunati partecipanti che, ad estrazione, hanno vinto tre paia di scarpe.

Presente anche lo stand del negozio sondriese Sport Side, dove hanno trovato ampia esposizione gli zainetti idrici del brand parmense Dangergrizzly.

Affluenza oltre le aspettative, con partecipanti sia valtellinesi che intervenuti da fuori provincia. Da sottolineare l’exploit di alcuni runners del gruppo Selvadec che per recarsi all’evento sono partiti da Sondrio… di corsa.

Gli ultimi camminatori sono rientrati alla partenza situata al Bar Purple verso le 18:00 capeggiati dai componenti del gruppo Camminando Camminando.

A seguire terzo tempo con birra, musica e, ovviamente, l’ottimo formaggio di Latteria di Chiuro.

“ASD DoppiaW – commentano gli organizzatori – vuole ringraziare tutti i partecipanti al test e chi ha contribuito al successo di questo evento”.

Ora l’attenzione si sposta al main event della stagione, DoppiaW Ultra, che si terrà venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Le iscrizioni alle 4 distanze, 100km, 70km, 30km e 15 km sono aperte e tutto il team vi aspetta per questa grande kermesse sportiva tra Valtellina e Valposchiavo.