Dimaro Folgarida: Kvaratskhelia si è presentato al ritiro del Napoli

venerdì, 15 luglio 2022

Dimaro Folgarida – “Il soprannome Kvaradona mi piace. Maradona per Napoli significa tutto, se mi chiamano così è una grande responsabilità. Non posso neanche avvicinarmi a Maradona, ma farò di tutto affinché i tifosi siano contenti di me. Come giocatore m’ispiro a Cristiano Ronaldo”. Kvicha Kvaratskhelia si è presentato così al ritiro del Napoli nella conferenza stampa al teatro di Dimaro Folgarida (Trento).

Nell’incontro l’ex giocatore della Dinamo Batumi ha messo in mostra personalità e anche la consapevolezza del percorso che lo attende per un pieno inserimento in squadra e in Italia: “Ho bisogno di 3-4 mesi per imparare la lingua – ha spiegato – sto iniziando a studiare e a scoprire tutti i meccanismi del calcio italiano”. La voglia d’incidere e aiutare il Napoli, traspare in maniera evidente dalle sue parole: “In questa squadra ci sono tanti giocatori bravi e tutti daranno il massimo” (nella foto credit Nicer)

Tra Kvaratskhelia e Napoli è stato subito amore: “Avevo anche altre offerte ma quella del Napoli era la più importante e ho accettato”. Ci sono tante curiosità nelle sue parole come la scelta per il numero di maglia: “7 è il mio numero preferito, ma era rimasto solo il doppio 7, mi porterà fortuna”.

Ancora una volta Dimaro-Folgarida si conferma il regno delle prime volte per tanti giocatori del Napoli ed anche ieri per Kvicha Kvaratskhelia è stato così: al campo sportivo di Carciato ieri il talento georgiano ha regalato le prime emozioni ai tifosi azzurri realizzando contro l’Anaune una doppietta, un assist per Rrahmani e colpendo un palo. Non è stata l’unica prima volta, anche Ambrosino ha vissuto nel bene e nel male le sue prime emozioni nel gruppo di Spalletti con il rigore sbagliato e il gol che ha chiuso la partita sul 10-0.

Le giocate di Kvaratskhelia hanno reso felice anche Spalletti che ha parlato così a fine partita: “Kvara è un calciatore che punta spesso l’uomo, che sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l’azione. In questo momento poi ha un livello di brillantezza che altri non hanno. È un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. La società ha anche completato la catena di sinistra con Olivera e sta cercando gli elementi giusti per essere all’altezza”.

A Dimaro Folgarida ieri sera è arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis che domani sera potrebbe essere presente alla serata dedicata ai tifosi con il dj set e l’incontro con la squadra di sabato sera condotto come tradizione dal dj Daniele Decibel Bellini.

Domenica il Napoli scende di nuovo in campo, stavolta s’alzerà il livello dell’avversario, gli azzurri affronteranno il Perugia, squadra di serie B che nella scorsa stagione ha disputato anche i play-off cadendo soltanto contro il Brescia. Il calcio d’inizio è previsto alle 18.