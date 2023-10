Darfo, Salomon Koech e Sara Bottarelli trionfano nella mezza maratona

domenica, 8 ottobre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Salomon Koech e Sara Bottarelli trionfano nella mezza maratona della Io21zero97, manifestazione che alla 21.097 km nazionale affiancava la staffetta e la 10km non competitiva. Partenza della mezza maratona da Breno e arrivo nello stadio comunale a Darfo.

La “La bella corsa” nata nel 2013 da un’idea degli amici e fondatori della società sportiva Corrintime Walter Bassi e Giorgio Buzzi e la decima edizione ha colto nel segno con grande partecipazione.

Nella mezza maratona, 650 atleti al via, grande prova dell’azzurra di corsa in montagna Sara Bottarelli che nel giorno dei suo 33mo compleanno ha vinto con un grandissimo tempo 1h11’51”, crono che la pone al 20mo posto della liste italiane all-time (per via delle caratteristiche del percorso la gara è classificata con tipologia B e quindi tale crono non farà parte delle liste). Sul podio le etiopi Betselot Andualem Tadesse (1h11’57”) e Asmerawork Bekele Wolkeba (1h16’23”).

Nella gara maschile tripletta keniana con Salomon Koech che taglia il traguardo dopo 1h04’26” davanti a Frederik Kiptoo (1h04’42”) e Eric Riung (1h05’50”).

LE CLASSIFICHE

MASCHILE

1 M2 SALOMON KOECH -1 01:04:26

2 M3 FREDERIK KIPTOO – 01:04:42

3 M5 ERIC RIUNG – 01:05:50

4 M9 KABIR HICHAM – 01:05:56

5 M1 MAGRI LUCA – LA RECASTELLO RADICI GROUP – 01:06:26

6 M10 AICH YOUSSEF – ATL. RODENGO SAIANO MICO – 01:07:33

7 M17 BELLUSCHI MICHELE – GROTTINI TEAM RECANATI ASD – 01:07:38

8 M13 ZOUIOULA MOHAMMED – ATLETICA ROTALIANA – 01:07:42

9 M526 AGOSTINI FRANCESCO – ATL. CASONE NOCETO – 01:08:16

10 M7 BATEL ABDELLATIF – ATL. RODENGO SAIANO MICO – 01:08:26

FEMMINILE

1 F1 BOTTARELLI SARA – FREE-ZONE – 01:11:51

2 F2 TADESSE BETSELOT ANDUALEM – ATLETICA DOLCE NORD-EST – 01:11:57

3 F3 WOLKEBA ASMERAWORK BEKEL – A.S.D. PODISTICA TORINO – 01:16:23

4 F141 GRISONI EVA – ATL. PARATICO – 01:19:54

5 F130 BETTIN LORETTA – ATL. PARATICO – 01:21:12

6 F4 BALLABIO CRISTINA – RUNNERS DESIO – 01:21:35

7 F138 COTELLI CRISTINA – ATL. PARATICO – 01:21:38

8 F5 STEFANI CHIARA – ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER – 01:21:39

9 F161 MILANESI CHIARA – RUNNERS BERGAMO – 01:22:41

10 F132 BONASSI CHIARA – ATL. PARATICO – 01:25:25.