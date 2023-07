Darfo, ciclismo: Riccardo Longo è campione italiano Esordienti 1°

domenica, 9 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Riccardo Longo vince il Campionato Italiano tra gli Esordienti 1° anno. Finisce sulle spalle del cremonese Riccardo Longo la prima maglia tricolore assegnata nella seconda giornata dei Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada a Darfo Boario Terme (Brescia).

Il tredicenne di Sergnano, portacolori del Team Serio, ha rispettato i pronostici della vigilia andandosene all’ultimo passaggio sull’Erbanno e tagliando il traguardo in completa solitudine, seguito con una manciata di secondi di ritardo da un drappello, messo in fila dal marchigiano Leonardo Grimaldi. Terzo posto per Cristian Ghiroldi (podio foto © Diego Zanetti).

Ordine d’arrivo Campionato Italiano Esordienti 1° anno

1. Riccardo Longo (Lombardia) km 41 in 1:04:55, media 37,99 km/h

2. Leonardo Grimaldi (Marche) a 3″

3. Cristian Ghiroldi (Lombardia)

4. Sebastiano D’Aiuto (Friuli Venezia Giulia)

5. Lorenzo Soldarini (Val D’Aosta)

6. Enea Bortolotti Barrel (Val d’Aosta)

7. Riccardo Dalola (Lombardia) a 20″

8. Gioele Angelo Libertani (Veneto)

9. Matteo Botta (Lombardia)

10. Daniele Signorelli (Piemonte).