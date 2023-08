Daniele Di Cristina nuovo Direttore Generale di Trentino Volley

mercoledì, 30 agosto 2023

Trento – Garantire nuovo impulso a una Società che comprende perfettamente quanto sia importante guardare sempre avanti, avere una visione del futuro e una progettualità seria e sostenibile per continuare a essere protagonista. È con questa volontà che Trentino Volley ha scelto di affidare all’Ing. Daniele Di Cristina, Top Manager con alle spalle esperienze in grandi multinazionali, l’incarico di Direttore Generale del Club. È stato presentato ufficialmente presso la sede di Trentino Marketing. Foto di Marco Trabalza.

Origini trentine, cinquantadue anni a novembre, Di Cristina si occuperà della gestione societaria, curando in prima persona gli aspetti amministrativi, commerciali e organizzativi del Sodalizio Campione d’Italia. Il nuovo Direttore Generale sarà operativo da martedì 5 settembre.

“Il nostro percorso di consolidamento continua all’insegna della sostenibilità, intesa nel senso più ampio e al tempo stesso più concreto del termine – ha dichiarato Mauro Poli, Vicepresidente di Trentino Volley – : Trentino Volley affonda le proprie radici in questo territorio ed è con questo territorio che intende continuare a crescere. L‘impatto sociale che generiamo è significativo e va ben oltre lo spettacolo e le vittorie. Siamo una Società pallavolistica a capitale sociale distribuito – uno dei pochi esempi in Italia. Ci impegniamo a interpretare il futuro mettendo al centro la consapevolezza che questa Società sia un bene comune da tutelare e rafforzare, sempre. Tutto ciò senza dimenticare i risultati sportivi, che saranno sempre uno dei nostri grandi obiettivi e che hanno fatto conoscere Trentino Volley in tutto il mondo”.

“A distanza di quasi due anni dalla mia nomina a Presidente di Trentino Volley, posso dire di essere molto orgoglioso di quanto abbiamo realizzato – sono parole di Bruno Da Re – . La Governance della Società definita nel 2021 è in cammino. Abbiamo affrontato un cambiamento culturale significativo e non sempre è stato semplice. L’ingresso di Daniele sta nel solco che abbiamo già tracciato: un’iniziativa declinata al futuro, che guarda alla continuità dell’Impresa, alla sua sostenibilità economica e gestionale. Entra in squadra un Manager che ha dimostrato sul campo apertura mentale e grande attenzione alle persone e ai talenti che esprime. È una caratteristica umana che ci assomiglia, la portiamo in campo ogni volta che giochiamo”.

“Assumere questo ruolo in una Società come Trentino Volley è un grandissimo onore come Manager, come sportivo, come Trentino – è stata la prima dichiarazione di Daniele Di Cristina da Direttore Generale di Trentino Volley – . Per gran parte della mia vita lavorativa mi sono occupato di tutt’altro e mai avrei pensato a un cambiamento così radicale. Aggiustare la rotta era nelle mie intenzioni, certo. Volevo tornare in Trentino, una scelta di vita, per me e per la mia famiglia. Passare dall’ingegneria delle macchine al Volley non era a piano. Ma quello che ho visto in questa Società e le persone che ho conosciuto mi hanno convinto ed entusiasmato. È una sfida bellissima quella che mi aspetta e mi piace pensare che tutta l’esperienza vissuta come Manager in Paesi così lontani e diversi dall’Italia potrà essere utile anche in Trentino Volley. Anche il mio impegno in Enactus potrà contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi: guardare al bene superiore dando spazio al talento e al dialogo tra mondi diversi (Accademia e Impresa in quel caso) è l’approccio vincente anche di questa Società”.

Presenti all’appuntamento anche le istituzioni locali, che hanno dato il benvenuto e l’augurio di buon lavoro al nuovo Direttore Generale attraverso le parole di Maurizio Rossini (CEO di Trentino Marketing) e di Roberto Stanchina (Vice Sindaco di Trento).

Il nuovo Direttore Generale di Trentino Volley Daniele Di Cristina è nato a Trento il 5 novembre 1971. Laureato in Ingegneria dei materiali presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 2013 ad oggi è stato Vice Presidente e Direttore Generale di Carlisle Brake & Friction, azienda che progetta e produce impianti frenanti ad alte prestazioni, sistemi e prodotti di attrito della trasmissione della frizione per macchine agricole, applicazioni fuoristrada, su strada, aeromobili e altre applicazioni industriali. Da dicembre 2022 ricopre il ruolo di Consigliere Generale della Fondazione Cariverona. È attualmente Presidente di Enactus Italia e Membro del Consiglio Generale Mondiale di Enactus, organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riunisce studenti universitari, accademici e leader aziendali nel comune intento di sviluppare innovative azioni imprenditoriali con finalità etiche e sociali e per un mondo più sostenibile.