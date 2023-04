Da Cavalese a Brunico, giorno della verità al Tour of the Alps

venerdì, 21 aprile 2023

Cavalese (Trento) – Da Cavalese a Brunico, è il giorno della verità al Tour of the Alps. La quinta e ultima tappa, 144,5 km da Cavalese a Brunico. Tao Geoghegan Hart contro tutti: in palio la Maglia Verde Melinda. All’arrivo anche Daniele Bennati, Dorothea Wierer e Christof Innerhofer.

Non sono bastate quattro elettrizzanti giornate di gara e oltre 600 Km percorsi a chiudere i giochi per la classifica generale del Tour of the Alps 2023. L’ambita Maglia Verde Melinda di Tao Geoghegan Hart sarà ancora in palio nella quinta e decisiva frazione della corsa a tappe euro-regionale, 144,5 Km da Cavalese, in Trentino, a Brunico, in Alto Adige (foto © Apt Val di Fiemme).

Lo spettacolare e intrigante tracciato proposto dagli organizzatori del GS Alto Garda lascia il finale aperto a qualsiasi verdetto, anche in considerazione dell’esiguo margine di vantaggio che il leader Geoghegan Hart può vantare sui primi due inseguitori, Hugh Carthy (22 secondi) e Jack Haig (28 secondi). Uno spettacolo assicurato per l’Alto Adige e la Val Pusteria che ospiteranno un gran finale sul filo dei secondi.

La quinta frazione del Tour of the Alps (partenza in programma alle ore 11.25) inizierà subito in salita, con gli 11 Km che da Cavalese porteranno gli atleti al Passo Lavazè, cima più alta di questa edizione con i suoi 1.808 metri d’altitudine. Dopo una veloce discesa si entrerà in Alto Adige, risalendo prima la Valle dell’Isarco e poi la Val Pusteria.

Giunti a Chienes si entrerà nel vivo con un primo passaggio sotto la linea del traguardo e l’inizio di un circuito finale incentrato sulla salita di Riomolino (GPM di 2° Categoria di 7,8 Km all’8,2% di pendenza media). I più duri saranno i primi 6 Km con pendenze superiori al 10% e punte massime del 18%.

Dallo scollinamento mancheranno 19 Km, caratterizzati da saliscendi in quota, una ripida discesa e gli ultimi 6 Km pianeggianti prima di arrivare al traguardo, con il rettilineo finale in leggera ma costante ascesa.

SPECIAL GUEST

Ad attendere l’ultimo arrivo del Tour of the Alps a Brunico ci saranno anche diversi ospiti importanti dal mondo dello sport. Oltre al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana su strada Daniele Bennati, la quattro volte Campionessa del Mondo di Biathlon Dorothea Wierer sarà sul traguardo assieme all’altro biatleta Lukas Hofer e a due esponenti dello sci alpino: Christof Innerhofer, già Campione del Mondo di Super-G, e lo slalomista Simon Maurberger.

LA PARTENZA: Cavalese, capoluogo della Val di Fiemme, è un centro turistico di fama internazionale che si è affermato già agli inizi del ‘900. È sede della Magnifica Comunità di Fiemme, l’ente che dal 1111 gestisce il patrimonio boschivo e i pascoli della Valle. Cavalese ospita numerose competizioni di sci di fondo, il traguardo della Marcialonga e gli impianti di risalita dell’Alpe Cermis, sede di arrivo del Tour de Ski.

SULLA STRADA: A Vandoies, piccolo comune all’imbocco della Val Pusteria, si trova il Museo del Loden, un complesso dedicato a questo tessuto di lana grezza. In questo piccolo ed elegante museo con spazio all’aperto viene illustrata la nascita del Loden e la sua evoluzione da tessuto molto utilizzato ed apprezzato dai contadini per la sua resistenza a tessuto di moda da quando la fabbrica di Loden Moessmer (che produce nel suo stabilimento di Brunico sin dal 1894) confezionò un mantello bianco per l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria.

LA TAPPA DEL GUSTO: Sull’altopiano Naz-Sciaves, nei pressi di Bressanone, il clima asciutto e l’altitudine si prestano particolarmente bene alla maturazione delle mele. A questo si aggiunge un’alternanza assolutamente favorevole tra notti fredde e giorni caldi. Nei frutteti di Naz-Sciaves ci sono più di 900.000 alberi da frutta. Il raccolto medio è di circa 1.500 vagoni di frutta da dieci tonnellate ciascuno. La varietà più coltivata è la Golden Delicious che rappresenta l’80% del raccolto.

L’area di Plan de Corones è caratterizzata da una straordinaria bellezza e da un paesaggio naturale vario e suggestivo circondato da tre parchi naturali. In inverno Plan de Corones è il primo comprensorio sciistico dell’Alto Adige mentre in estate è meta per famiglie, escursionisti, ciclisti e appassionati di cultura. Sulla cima dell’altopiano si trovano due musei dedicati alla montagna, il Corones, uno dei musei di Reinhold Messner, e il Lumen che espone degli scatti che rappresentano la montagna.

L’ARRIVO: La cittadina di Brunico è il centro geografico, culturale ed economico della Val Pusteria. Con le sue numerose attrazioni culturali, feste ed eventi da non perdere, Brunico è un polo d’attrazione per visitatori di ogni fascia d’età. Brunico si trova a 836 metri di altitudine nel cuore di un’ampia conca valliva, circondata da grandi montagne: la città medioevale confina a nord con la Valle Aurina e i ghiacciai delle Alpi della Zillertal, e a sud con la Val Badia e le vette dolomitiche.

CHIUSURE AL TRAFFICO

Le autorità della Provincia Autonoma di Trento hanno disposto un’ordinanza di sospensione della circolazione relativa. Sulle strade comunali poste al di fuori dei centri abitati e sulle arterie statali e provinciali, la circolazione verrà sospesa in entrambi i sensi di marcia con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari delle cronotabelle ufficiali.

Inoltre, i comuni interessati dal percorso adotteranno le ordinanze sindacali per i tratti di strada di loro competenza, vietando il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara e arrestando la marcia di tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano sulle arterie interessate dal percorso. Gli autisti dei veicoli dovranno attenersi alle indicazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

BRUNICO – Mostra e presentazione di bici d’epoca provenienti da una collezione privata. Percorso a ostacoli/esercizi di abilità per bambini, con la supervisione del Green Valley Bike Club. Gerhard Kohlgruber alias “Mister Tschusto”, noto nel mondo ciclistico italiano e conosciuto attraverso il programma “Scommettiamo che” propone uno spettacolo.