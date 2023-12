Curling, WFG Masters: l’Italia maschile batte 6-5 i canadesi del Team Koe

venerdì, 15 dicembre 2023

Saskatoon (Canada) – WFG Masters: cruciale vittoria per l’Italia maschile nel terzo incontro di round robin.

Gli azzurri battono 6-5 i canadesi del Team Koe rubando la mano all’extra end, facendo così un deciso passo verso la qualificazione ai play-off. La squadra femminile, nuovamente sconfitta, è matematicamente eliminata.

Nella notte europea fra giovedì e venerdì, le squadre italiane di curling hanno disputato la propria terza partita di round robin del WFG Masters, terzo Grand Slam della stagione (foto © Anil Mungal).

In campo maschile, il quartetto composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aveva cominciato con una sconfitta contro il Team Carruthers, superando poi il Team Dunstone. Gli azzurri hanno oggi ottenuto una cruciale vittoria contro i canadesi del Team Koe.

L’incontro ha vissuto in equilibrio perenne, senza che nessuna delle due compagini riuscisse a prendere il sopravvento sull’altra. Si è pedissequamente seguita la regola del martello sino all’extra end, dove il team tricolore ha avuto il grande merito di rubare la mano, imponendosi 6-5. È un’affermazione cruciale nell’ottica dell’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Nel settore femminile, la squadra formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) – accompagnate da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) nel ruolo di riserva – era reduce da due sconfitte, patite contro il Team Gim e il Team Drouse. Nella terza sfida del round robin, l’Italia ha ceduto anche alle canadesi del Team Peterson.

Partenza in salita per le azzurre, subito sotto 0-3 con mano rubata nel secondo end. Dopodiché, i quattro punti marcati dalle padrone di casa nel quarto parziale hanno segnato definitivamente l’incontro, terminato 2-7 in favore delle canadesi.