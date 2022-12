Curling, trionfo storico per il Trentino Curling Cembra al Grand Slam in Canada

lunedì, 12 dicembre 2022

Val di Cembra – In Canada si è scritta un’altra pagina indelebile nella storia del curling italiano. Il Trentino Curling Cembra – composto dai nazionali azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella – ha infatti trionfato nella notte italiana al WFG Masters, prestigioso appuntamento del Grand Slam of curling, l’insieme di sette tornei che si svolgono con cadenza annuale in Canada e a cui partecipano, sia al maschile che al femminile, le migliori 16 squadre del ranking internazionale.

Il Trentino Curling Cembra è la prima squadra italiana e la quarta squadra non canadese ad alzare una coppa del Grand Slam dopo gli svedesi del Team Edin, gli svizzeri del Team De Cruz e gli scozzesi del Team Mouat. Il successo finale degli azzurri è arrivato proprio contro lo skip della Nazionale scozzese, campione in carica del WGF Masters e tradizionalmente bestia nera dell’Italia, artefice anche dell’eliminazione degli azzurri in semifinale ai recenti Europei in Svezia.