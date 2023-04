Curling, Mondiali: l’Italia chiude quarta. Bronzo alla Svizzera

domenica, 9 aprile 2023

Trento – Alla TD Arena di Ottawa (Canada), è calato il sipario sull’edizione 2023 dei Mondiali maschili di curling. L’Italia, dopo essersi inchinata alla Scozia in semifinale, ha sfidato la Svizzera per la conquista della medaglia di bronzo. Purtroppo, con esito avverso. Foto di repertorio @WCF.

Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), seguiti in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia, hanno infatti concluso la loro avventura iridata al 4° posto.

A onor del vero, l’esito del match non è mai stato in discussione. Gli azzurri, forse provati dalla durissima battaglia contro gli scozzesi, hanno vissuto una giornata-no, senza riuscire a esprimere il proprio potenziale. Dopo il primo end annullato e due punti svizzeri nel secondo parziale, l’Italia ha subito tre mani rubate una dopo l’altra, giungendo all’intervallo con una situazione già compromessa (0-8). Nel sesto end è arrivata la proverbiale “marcatura della bandiera”, ma i rossocrociati non hanno lasciato spazio ad alcuna velleità azzurra, imponendosi 3-11.

Al di là dell’andamento del match odierno, il Mondiale di Ottawa 2023 si è comunque risolto con uno dei migliori piazzamenti iridati di sempre. Non solo gli azzurri si sono attestati fra le prime quattro squadre del mondo per il secondo anno consecutivo, ma anche per la seconda volta nella storia. È difatti doveroso ricordare come, fino al 2021, il risultato più nobile in ambito maschile fosse il 5° posto dell’edizione di Duluth 1976. L’Italia conferma pertanto di aver fatto il proprio ingresso nel gotha del curling, poiché la quarta posizione del Mondiale canadese si aggiunge alla medaglia di bronzo centrata agli Europei di Östersund a novembre 2022, nonché agli ottimi risultati conseguiti a livello di Grand Slam e World Curling Tour nell’arco dell’inverno 2022-‘23.

La stagione del curling non è ancora finita. Dal 22 al 29 aprile a Gangneung (Repubblica di Corea) si giocheranno i Mondiali di doppio misto.