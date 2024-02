Curling, lo Sporting Club Pinerolo AF e la Trentino Curling Cembra sono i Campioni d’Italia

domenica, 11 febbraio 2024

Pinerolo – Spettacolo ed emozioni a Pinerolo, dove si è chiusa oggi la fase finale del Campionato italiano Assoluto maschile e femminile di Serie A. Dopo quattro intense giornate di round robin, semifinali e finali hanno emesso il verdetto. Foto di Lorenzo Messina.

Al termine di sfide appassionanti e combattute, i pronostici della vigilia sono stati rispettati al maschile con la Trentino Curling Cembra (Trentino Curling Cembra) ancora una volta Campione d’Italia mentre al femminile è arrivata la sorpresa con un intenso ultimo atto che ha premiato lo Sporting Club Pinerolo AF.

Tra gli uomini percorso netto per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, abili a infilare cinque successi su cinque incontri nella fase di round robin guadagnandosi così il posto nella finalissima odierna in cui hanno affrontato la Dolomiti Cortinabanca Colli.

La fomazione cortinese – allenata da Diana Gaspari e formata da Giacomo Colli, Francesco De Zanna e Alberto Zisa – si è dapprima imposta con autorità in semifinale per 8-1 contro la Bormio Curling, quindi ha lottato in finale alla pari contro i campioni trentini vincitori in questa stagione di tre tappe consecutive del Grand Slam of Curling.

Retornaz e compagni hanno infatti avuto la meglio sugli avversari per 5-4 grazie ai due punti realizzati nell’ottavo e ultimo end di gara al termine di un match tirato e combattuto. Un’altra gioia per i trentini e una grande dimostrazione di competitività – nonché importante soddisfazione – per i veneti. Al femminile invece e giornate di Pinerolo hanno incoronato la formazione più in forma del momento.