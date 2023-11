Curling, l’Italia maschile e il trentino Mosaner aprono gli Europei vincendo

sabato, 18 novembre 2023

Aberden – L‘Italia maschile apre gli Europei vincendo sul velluto. Inizio laborioso per le ragazze. Ad Aberdeen ha preso il via l’edizione 2023 del torneo che mette in palio il titolo continentale. La nazionale italiana maschile ha cominciato con un agevole successo, più complessa la partenza della squadra femminile.

Oggi sono cominciati i Campionati Europei 2023 di Curling. La manifestazione, che giungerà al proprio compimento con le Finali di sabato 25, si svolge ad Aberdeen (Regno Unito). Nella giornata inaugurale, i round robin si sono aperti con una partita maschile e un doppio match in ambito femminile (foto © Anil Mungal)

Fra gli uomini, l’Italia è rappresentata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Il collaudato quartetto è accompagnato da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva ed è seguito dal coach Ryan Fry. Tra le donne, la formazione comprende Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), guidate in loco dall’allenatrice Violetta Caldart. Tutti supervisionati dal Direttore Tecnico Claudio Pescia.

In campo maschile, gli azzurri hanno debuttato con una comoda vittoria contro l’Olanda di Wouter Goesgens. L’incontro non ha avuto storia. Dopo aver messo a referto una stone nel primo end, la compagine tricolore ha rubato tre mani di fila, issandosi sul 6-0. Gli olandesi hanno marcato il proverbiale punto della bandiera nel quinto parziale, ma hanno concesso l’affermazione all’Italia già al termine del sesto end, al termine del quale il punteggio era divenuto di 10-1.

Più laboriosa la partenza della squadra femminile, che ha dovuto incassare una sconfitta all’esordio contro la Germania capitanata da Emira Abbes. Le tedesche hanno avuto il merito di tenere testa alle azzurre in un match che ha assunto i connotati di un continuo botta e risposta. L’ottavo end ha rappresentato una svolta, poiché le teutoniche sono state in grado di rubare la mano, portandosi sull’8-5. Dopodiché hanno costretto la compagine tricolore ad accontentarsi di un solo punto nel nono parziale. L’Italia è stata in grado di reagire in extremis, pareggiando i conti con tanto di mano rubata nell’ultimo segmento. Cionondimeno, la Germania non ha tremato nell’extra end, sfruttando il vantaggio dell’ultimo stone per chiudere 11-8 in proprio favore.

Dopodiché, in serata, le azzurre sono tornate sul ghiaccio contro la Turchia di Dilsat Yildiz, riscattandosi prontamente. Dopo un solido avvio (2-0 nel primo end), l’Italia ha rubato la mano successiva, issandosi subito sul 4-0. Le turche hanno marcato nel terzo parziale, ma un triplice punto tricolore nel quarto end e una nuova mano rubata hanno portato il punteggio sull’8-1. Le anatoliche hanno messo a referto due punti nel sesto segmento, tuttavia il quartetto azzurro ha immediatamente ristabilito le distanze. La Turchia ha marcato una sola volta nell’ottavo end, dopodiché ha concesso la vittoria all’Italia con il punteggio di 10-4.

Domani, domenica 19 novembre, la squadra femminile si cimenterà in un’unica partita, ma contro un’avversaria temibile, ovvero la Scozia padrona di casa. Il match avrà luogo dalle 15. Doppio impegno, invece, per gli uomini. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio alle 10 contro la Norvegia di Magnus Ramsjfell e alle 20.00 contro la quotata Svizzera di Yannick Schwaller.