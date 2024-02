Curling, Italia d’argento ai Mondiali junior

sabato, 24 febbraio 2024

Lohja – Nella città finlandese di Lohja sono giunti a compimento i Mondiali junior di curling. L’Italia si è cimentata nella finale per il titolo contro la Norvegia capitanata dallo skip Lukas Høstmælingen.

La squadra azzurra – composta da Alberto Cavallero (C.C. Dolomiti), Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti), Andrea Gilli (S.C. Pinerolo), Stefano Gilli (S.C. Pinerolo) e Francesco Vigliani (S.C. Pinerolo), seguiti dal d.t. Claudio Pescia e dall’allenatore Marco Mariani – aveva già conseguito un risultato di portata storica raggiungendo la partita decisiva.

Mai una compagine tricolore si era spinta a tanto in una manifestazione iridata giovanile. Prima dell’edizione appena passata agli archivi, il miglior piazzamento di sempre era rappresentato dalla medaglia di bronzo conquistata nel 2003 da Diana Gaspari nel settore femminile.

La finale comincia con un botta e risposta nei primi tre end, al termine dei quali il punteggio è di 3-2 in favore degli scandinavi. Sono i nordici a rompere l’equilibrio, rubando la quarta mano per portarsi sul 4-2, costringendo poi gli azzurri ad annullare il quinto parziale. La compagine tricolore ha però la forza di pareggiare i conti nel sesto end grazie a una doppia marcatura, fissando il punteggio sul 4-4. Si torna, dunque, in parità assoluta. Situazione che permane anche nei quattro parziali successivi, dove ognuna delle due squadre mette a referto un punto. Il match si trascina all’extra end, in cui i norvegesi godono del beneficio dell’ultimo stone. Cionondimeno, non riescono a marcare. La mano va quindi in bianco e si deve procedere a un ulteriore extra end! Stavolta la Norvegia è in grado di sfruttare il vantaggio del martello, imponendosi per 7-6 e conquistando il primo titolo mondiale junior della propria storia.

Al di là della sconfitta, resta la consapevolezza di aver ottenuto un risultato senza precedenti. Il 2023-24 del movimento azzurro assume viepiù contorni memorabili. Quanto accaduto in ambito giovanile a Lohja fa seguito a un autunno in cui il settore maschile ha festeggiato ben 3 successi nei tornei del Grand Slam, mentre quello femminile si è fregiato della medaglia d’argento agli Europei.

La stagione, peraltro, riserva ancora i Mondiali senior (donne dal 16 al 24 marzo; uomini dal 30 marzo al 7 aprile) e l’ultimo Major (il Players’ Champioship, dal 9 al 14 aprile).