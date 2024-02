Curling in carrozzina: Cembra capitale internazionale, vince la Lettonia

domenica, 4 febbraio 2024

Cembra – Primo evento del genere in Italia, il Torneo internazionale Wheelchair Curling – Double Mix ospitato in questi giorni a Cembra rappresenta a pieno titolo uno degli appuntamenti di richiamo in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che si disputeranno anche in Trentino nel 2026. E così, a pochi giorni dall’avvio del grande conto alla rovescia (il 6 febbraio alle Gallerie la Mostra Anelli di congiunzione farà partire il cronometro che ci separa dal 6 febbraio 2026) il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha voluto portare il saluto ed il sostegno dell’amministrazione provinciale al primo torneo nazionale dedicato al curling in carrozzina. Cinque i paesi rappresentati – accanto all’Italia gareggiano i campioni attuali della Lettonia e poi la Repubblica Ceca, l’Ungeria, la Svizzera e la Spagna – impegnati in tre giorni di gare giunte oggi al culmine. Ad organizzare il tutto l’A.S.D. Albatros Trento, in collaborazione con Associazione curling Cembra e Federazione Italiana Sport Ghiaccio.

“Sono giornate dense di significato – ha commentato i i presidente Fugatti – sotto diversi punti di vista. Non c’è solo l’agonismo, il prestigio internazionale, la qualità sportiva ed organizzativa, ma anche l’orgoglio per il successo di Amos Mosaner e di altri atleti che vogliamo ricordare non soltanto per le grandi emozioni che ci hanno regalato ma anche e sopratutto per l’insegnamento che dal loro impregno ne deriva”.

Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla squadra della Lettonia (Latvia) seguita da Repubblica Ceca e Italia.

Questa la classifica

Latvia

Repubblica Ceca

Italia blu

Italia bianca

Spagna

Ungheria

Albatros Trento

Curling Club Wetzikon