Curling, il trentino Mosaner in finale del Challenge di Niagara Falls

domenica, 22 ottobre 2023

Niagara Falls – Il quartetto azzurro con il trentino Amos Mosaner (© foto Fisg) si issa alla partita decisiva del primo Grand Slam della stagione. Questa sera sfideranno i canadesi del Team Bottscher per il successo.

L’Italia maschile – composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – raggiunge la finale nel Tour Challenge di Niagara Falls (Ontario), torneo inaugurale del Grand Slam of Curling.

Gli azzurri hanno incrociato nei quarti di finale gli svedesi del Team Edin, già affrontato e battuto durante il girone. L’andamento della rivincita, con una posta in palio decisamente più alta, non si è discostata dall’esito della partita precedente, poiché il quartetto tricolore si è imposto 6-2 senza mai venire impensierito dagli scandinavi. Dopodiché, in semifinale, l’Italia si è scontrata contro gli scozzesi guidati da Ross Whyte. Anche questo incontro ha avuto ben poca storia, la compagine azzurra ha vinto 6-3, rimanendo sempre avanti nel punteggio.

Questa sera sarà dedicata esclusivamente alle finali. Quella maschile avrà luogo dalle 21 del nostro fuso orario. Si tratta della seconda finale per il Team Retornaz in un appuntamento del Grande Slam dopo quella raggiunta al Masters di Oakville nel dicembre 2022. In quel caso, gli azzurri coronarono il loro cammino con un successo, battendo per 6-2 gli scozzesi del Team Mouat.