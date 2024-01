Curling e Short Track: ottima partenza dell’Italia ai giochi olimpici invernali giovanili

sabato, 20 gennaio 2024

Gangwon – In Corea del Sud si sono aperti i Giochi olimpici invernali giovanili (YOG). La giornata inaugurale ha visto gli azzurri recitare una parte da protagonisti nel curling. Sul ghiaccio anche i ragazzi di short track e la nazionale femminile di hockey 3-on-3.

Nella provincia sudcoreana di Gangwon si è aperta la IV edizione dei Giochi olimpici giovanili invernali (YOG). Nella giornata inaugurale, gli atleti della Federazione Italiana Sport Ghiaccio si sono impegnati in tre differenti discipline.

Nel curling, esordio (foto © Anil Mungal) per il quartetto misto composto da Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero e Rebecca Mariani. La compagine tricolore ha sfidato il Canada dello skip Nathan Gray, rendendosi protagonista di un’impresa. I primi quattro end sono stati un botta e risposta, al termine dei quali la situazione era di assoluta parità (2-2). La svolta dell’incontro è giunta nella quinta mano, dove gli azzurri hanno messo a referto tre punti, costringendo poi gli avversari ad accontentarsi di una sola stone nel sesto parziale. Avanti 5-3, la compagine tricolore ha concretizzato un ulteriore allungo nella settima mano, che ha spianato la strada al trionfo per 8-3.

Nello short track si sono disputati i 1.500 metri, al termine dei quali è arrivato un piazzamento di prestigio per Daniele Zampedri. Il diciassettenne azzurro si è issato alle semifinali, guadagnando poi accesso alla Finale B, dove ha avuto il merito di tagliare il traguardo per primo. In questo modo, è stato classificato all’8° posto assoluto. L’avventura di Aaron Van Quang Pietrobono in campo maschile e di Sara Martinelli nel settore femminile è giunta a compimento in semifinale. Il cammino di Sara Merazzi si è invece concluso ai quarti di finale.

La giornata si è chiusa con la partita di hockey ghiaccio 3-on-3 femminile tra l’Italia e la Turchia. Dopo un primo periodo equilibrato (1-1), le azzurre hanno fatto la differenza nel secondo tempo, portandosi sul 4-2. Infine hanno gestito nel terzo periodo, imponendosi 5-3.