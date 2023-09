Crugnola e Ometto leader del 46esimo Rally 1000 Miglia

venerdì, 8 settembre 2023

Brescia – Spettacolo al 46° Rally 1000 Miglia: Crugnola mette tutti dietro nella prova d’apertura. Il neo campione italiano abbassa di 1.3 secondi il suo miglior tempo ottenuto lo scorso anno e va in testa, davanti a Mabellini (+1) ed Albertini (+1.4). Scattolon sorprende ed è quarto, poi Avbelj e Bottarelli. Domani la tappa lunga con 8 prove speciali alla quale si aggiungerà la gara della CRZ.

Il 46° Rally 1000 Miglia inizia da dove aveva lasciato, con Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto subito leader dopo la SPS1 “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” che ha aperto l’azione del sesto round valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

1’45.2 il tempo strappato dai due campioni sulla Citroen C3 Rally2 nella breve Power Stage di 2,54 km che, come da format classico del tricolore, ha aperto le danze e ha offerto loro i primi 3 punti della gara con questo miglior parziale. Si è trattato comunque di un assaggio, dato che la gara vera sarà domani, con altre otto prove speciali (quattro da ripetere per due volte) tra cui la lunga “Pertiche” di 26.10 chilometri.

Tra i primi candidati a rincorrere Crugnola ci sono due piloti di casa Andrea Mabellini-Virginia Lenzi e Stefano Albertini-Danilo Fappani, staccati rispettivamente ad 1’’ e 1.4’’, entrambi su Skoda Fabia Rally2 Evo. I due equipaggi si sono fatti spingere dell’entusiasmo del pubblico che è accorso numeroso lungo i tornanti in discesa della speciale d’apertura.

Bella la prestazione di Giacomo Scattolon, in coppia al navigato Sauro Farnocchia su Volkswagen Polo GTi Rally2, che ha saputo tenere un alto ritmo risultando il migliore del CIR Promozione. Sono però tutti molto vicini anche i piloti subito dietro poiché Bostjan Avbelj ha siglato un crono di soli 2 decimi meno rapido di Scattolon. Il driver sloveno siede a soli 1.9“ dall’attuale leader, facendo sì che la top5 attuale di questo 46° Rally 1000 Miglia sia racchiusa in mendo di 2“.

In 1’48 ha concluso invece Luca Bottarelli, leader del CIR Promozione prima di questo round, su Skoda Fabia Rally2 Evo con Marco Pollicino. Al ritorno nel CIAR Sparco è partito cauto invece Andrea Nucita in coppia con Rudy Pollet, in abitacolo di una Hyundai I20, che però assieme a Bottarelli e ad uno degli attesi protagonisti del 1000 Miglia, Damiano De Tommaso navigato da Sofia D’Ambrosio su un’altra Skoda, ha messo in scena un bello spettacolo. Questi 3 equipaggi sono infatti racchiusi in poco più di un decimo di secondo. Chiudono le prime 10 posizioni Rudi Michelini con Nicola Angilletta e Ivan Ferrarotti con le note di Massimo Bizzocchi, entrambi su Skoda Fabia Rally2 Evo.

Domani lo spettacolo inizierà presto con subito un’assistenza alle 7:15 prima della PS2 in programma alle 8:30. Le prove si susseguiranno a ripetizione con, nell’ordine, “Provaglio Val Sabbia”, “Bione“, “Mura” e “Pertiche“. L’arrivo nuovamente in piazzale Arnaldo previsto alle 18.