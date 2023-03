Criterium kickboxing, oro Light Contact per Luca Zani

martedì, 28 marzo 2023

Lignano Sabbiadoro – Oro Light Contact per Luca Zani. La punta di diamante della Camuna Kickboxing Academy conclude il weekend jesolano aggiudicandosi la qualificazione per i campionati italiani assoluti interdisciplinari, previsti per il mese maggio 2023.

Sul tatami veneto, nei tre incontri disputati, Luca ha confermato di essere in ottima forma e, soprattutto, pronto per affrontare la prossima sfida che lo vedrà competere con i migliori figther italiani per aspirare alla vittoria e riconfermarsi atleta della nazionale italiana.

A Lignano Sabbiadoro dal 13 al 16 aprile si svolgeranno, invece, i Campionati italiani di Kickboxing dove questa volta saranno protagonisti i giovanissimi combattenti della CKA, nella categorie Speranze e Cadetti.

Gareggeranno per conquistare le ambite medaglie tricolori e dimostrare che l’intero team fucsia bianco nero, sotto la guida attenta della loro maestra Adriana Tricoci, è sempre pronto a combattere, dimostrando la loro ottimale preparazione.