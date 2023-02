Criteria salvamento: 15 medaglie e 3° posto junior per Amici Nuoto Riva. Ori per Bortolotti, Giovanelli e le staffette senior

venerdì, 10 febbraio 2023

Riva del Garda – Ottimo bottino con 15 medaglie (6 ori, 3 argenti, 6 bronzi) e risultati (20 record sociali e 43 primati personali) ai criteria giovanili primaverili di salvamento (nuova denominazione del campionato italiano di categoria) per i 27 atleti schierati da Amici Nuoto Riva a Riccione.

La squadra junior composta da Lucia Bortolotti, Celeste Salvotelli, Diego Ferrari, Davide Ballardi, Samuel Guarnati, Giacomo e Giovanni Marocchi sale sul terzo gradino del podio nazionale, risultato che mancava in questa categoria dalla stagione 2015/2016, conquistando la 29esima coppa nella storia della società gardesana. Il tutto è stato impreziosito dalle 5 medaglie di Lucia Bortolotti, tra cui la doppietta d’oro nei 50 manichino e 200 super lifesaver, a cui ha aggiunto l’argento nei 100 percorso misto e 2 bronzi nei 200 ostacoli e 100 manichino. Ottima sorpresa anche dall’azzurrino Diego Ferrari, specialista delle prove oceaniche, che agguanta le sue 2 prime medaglie individuali in piscina: bronzi nei 200 super lifesaver e 100 manichino. Infine anche le staffette maschile hanno contribuito al punteggio con il 4° posto nella 4×50 pool lifesaver, 6° nella 4×25 manichino, 7° nella 4×50 mista e 8° nella 4×50 ostacoli.

Altro risultato di tutto rispetto è stato il 4° posto della squadra senior (il migliore di sempre in piscina) con il solo settore femminile che si è fermato a soli 0,5 punti dal podio; le medaglie in questa categoria sono state 8 a cominciare dalle 4 individuali dell’azzurra Helene Giovanelli doppio oro nelle sue distanze 50 manichino e 100 percorso misto, argento nei 100 manichino e bronzo nei 200 ostacoli. Il quartetto composto da Alessia Zanetti, Cornelia Rigatti, Alessia Bottaro, Helene Giovanelli ha vinto 2 ori nelle staffette 4×25 manichino e 4×50 ostacoli, argento nella 4×50 pool lifesaver e bronzo nella 4×50 mista.

Nella classifica societaria dei medagliati ai campionati italiani Lucia Bortolotti guadagna 3 posizioni, passando dal 10° al 7° posto con 26 medaglie; migliorano di una posizione Alessia Zanetti (dalla 5a alla 4a) con 42 medaglie e Diego Ferrari (dalla 19a alla 18a) con 15 medaglie. Al comando troviamo Helene Giovanelli con 125 medaglie, in seconda Elena Spagnolo con 58 con Cornelia Rigatti in terza in risalita a quota 55 podi.

Nella manifestazione sono stati conseguiti 7 nuovi tempi limite per il campionato italiano assoluto da parte di Alessia Bottaro (100 percorso misto, 100 manichino pinne, 100 manichino), Alessia Zanetti (100 percorso misto) e nei 50 manichino da Alice Civettini, Diego Ferrari, Elena Spagnolo. Nella massima rassegna nazionale Amici Nuoto Riva risulta quindi qualificata con 28 tempi limite da parte di 10 atleti: Davide Ballardi, Lucia Bortolotti, Alessia Bottaro, Alice Civettini, Diego Ferrari, Helene Giovanelli, Cornelia Rigatti, Celeste Salvotelli, Elena Spagnolo, Alessia Zanetti; da sottolineare che nei 50 manichino femminili per la prima volta saranno al via ben 8 atlete.

Riepilogo record sociali:

– 6 per Lucia Bortolotti 100 manichino Jun/Cad (1.27.15), 200 super lifesaver Jun/Cad (2.32.07), 50 manichino Jun (36.40)

– 6 per Diego Ferrari 100 manichino Jun/Cad/Ass 1.13.66, 200 super lifesaver Jun/Cad/Ass (2.18.66)

– Samuel Guarnati 50 ostacoli Ass 26.63

– Helene Giovanelli 100 manichino Ass 1.19.99

– 4 per Samuel Guarnati, Giacomo Marocchi, Diego Ferrari, Davide Ballardi 4×50 pool lifesaver Jun/Cad/Ass (1.58.99) e 4×25 manichino Jun (1.18.74)

– Cornelia Rigatti, Alessia Bottaro, Helene Giovanelli, Alessia Zanetti 4×50 pool lifesaver Ass (2.08.94)

– Viola Suman, Sara Danciu, Isabel Raso, Camilla Tagliasacchi 4×25 manichino es.A (2.13.15)

Riepilogo piazzamenti individuali a punti:

– Davide Ballardi 4° 200 super lifesaver, 7° 100 percorso misto, 11° 100 manichino, 16° 50 manichino junior

– Lucia Bortolotti 6° 100 manichino pinne junior

– Diego Ferrari 8° 100 percorso misto, 11° 50 manichino junior

– Celeste Salvotelli 10° 50 manichino junior

– Helene Giovanelli 8° 200 super lifesaver senior

– Cornelia Rigatti 8° 200 ostacoli, 11° 50 manichino senior

– Alessia Zanetti 8° 50 manichino e 100 percorso misto senior

– Elena Spagnolo 9° 50 manichino senior

– Alessia Bottaro 11° 100 manichino, 13° 50 manichino e 100 percorso misto senior

– Isabel Raso 10° 100 ostacoli esordienti A

– Sara Danciu 15° 50 manichino esordienti A

– Viola Suman 16° 50 manichino pinne esordienti A

– Lorenzo Ferrari 15° 50 manichino esordienti A

Riepilogo piazzamenti staffette:

– esordienti A (Viola Suman, Sara Danciu, Isabel Raso, Camilla Tagliasacchi) 5° posti 4×50 ostacoli e 4×25 manichino, 6° 4×50 mista

– esordienti A (Lorenzo Ferrari, Dan Curzac, Gabriel Toccoli, Mattia Facincani) 10° posto 4×25 manichino, 12° 4×50 ostacoli, 14° 4×50 mista

– cadette (Alice Marchi, Alice Civettini, Giulia Rosa, Lucia Bortolotti, Celeste Salvotelli) 6° posto 4×25 manichino, 11° 4×50 mista, 13° 4×50 ostacoli