Crescono le regate di Altura e mini Altura sul Garda, Valsecchi (Fiv): “Sono tornati numeri importanti”

martedì, 27 giugno 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Crescono le regate di Altura e mini Altura sul Garda. Raffaele Valsecchi, responsabile settore Vela d’Altura per la XIV zona Fiv (Federazione italiana Vela), traccia un quadro sull’attività di quest’inizio di stagione e all’avvicinarsi della regata Macc Race 2023 in calendario sabato 1 e domenica 2 luglio, che vedrà al via Orc, monotipi e diporto. Partenza dalla Fraglia Vela di Desenzano del Garda alle 22 di sabato 1 luglio passaggio nella notte da Riva del Garda e rientro a Desenzano entro le 14 di domenica 2 luglio. Le iscrizioni alla regata – presso la Graglia Vela di Desenzano – si concludono giovedì 29 giugno.

LE REGATE – Recentemente sul percorso Castelletto di Brenzone-Isola dell’Olivo-Castelletto di Brenzone-Isola del Trimelone-Castelletto di Brenzone si è svolta la regata delle Isole e delle Rose, secondo appuntamento del circuito Eurobeton Long Distance per la Classe Protagonist, che ha visto trionfare Spirito Libero ITA 57 del timoniere armatore Claudio Bazzoli conquista il gradino più alto del podio dopo aver condotto la regata quasi sempre in prima posizione, seguito in seconda posizione da Nexis2 di Luca Brighenti, terzo Yerba del Diablo di Andrea Barzaghi.

Tra gli appuntamenti di grande richiamo spiccano la Transbenaco, in calendario 22 e 23 luglio, e la Centomiglia, in programma il 2 e 3 settembre.

L’INTERVENTO – “Dopo stagioni difficili, dovuto anche al Covid – racconta Raffaele Valsecchi (nel video), responsabile settore Vela d’Altura per la XIV zona Fiv – il movimento d’altura è ripreso alla grande con numeri importanti e tra le regate spiccano la Centomiglia con il nuovo format, la Transbenaco che sta riprendendo quota e i numerosi appuntamenti che vengono proposti, il Macc Race 2023 in calendario nel prossimo weekend, quello che si è svolto recentemente a Brenzone e regate lunghe notturne”. “Siamo soddisfatti – conclude Raffaele Valsecchi – delle flotte che sono tornate sul Garda e sull’interesse che sta crescendo verso questo tipo di regate”.

I circoli velici gardesani stanno infine esprimendo importanti flotte che si fanno valere nelle regate nazionali e l’impegno è crescere ulteriormente puntando a traguardi inaspettati fino a qualche anno fa.

di A.Pa.

