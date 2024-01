Cresce lo Sci Club Ponte di Legno, Faustinelli: “Pronti a stagione agonistica da protagonisti”

martedì, 9 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Sono iniziate le prime gare della stagione e i giovani atleti dello Sci Club Ponte di Legno hanno dimostrato il loro valore conquistando podi e piazzamenti. Il team è guidato dal presidente Bruno Faustinelli e negli ultimi anni è cresciuto con un bacino d’utenza che si è ampliato. Oltre alla Valle Camonica, gli atleti provengono da Brescia, Bergamasca e dal Milanese.

“Siamo pronti per una stagione agonistica da protagonisti – spiega il presidente Bruno Faustinelli (nella foto) –. Abbiamo un gruppo di atleti che stanno crescendo e già nelle prime gare si sono messi in evidenza”. Lo sci Club Ponte di Legno è presente in tutte le discipline ha un gruppo consistente di atleti dai Pulcini a quella più avanti in età, poi la squadra Ski race, quindi quella di fondo, snow board e nel salto spicca la promettente atleta Camilla Comazzi. “Complessivamente – prosegue Bruno Faustinelli – abbiamo 140 atleti nello sci alpino e snow board e 20 nel fondo”.

Organizzerete delle gare? “Oltre alle gare in programma nel nostro Comprensorio e previste nel calendario Fisi – conclude Faustinelli – organizzeremo i Winter World Masters Games 2024, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’ con le gare di sci alpino, sci alpinismo, snow run che vedranno in gara atleti provenienti da ogni angolo del mondo”.

di Angelo Panzeri