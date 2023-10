Corsa su strada, risultati e classifiche del Campionato Nazionale CSI di Agordo

domenica, 29 ottobre 2023

Agordo – Sono stati 630 i concorrenti che ad Agordo hanno dato vita all’11.ma edizione del Campionato nazionale di corsa su strada del Centro sportivo italiano. Organizzazione a cura dell’Atletica Agordina che, in una giornata di pioggia intermittente e temperature rigide, ha proposto un evento dagli elevati contenuti. Sette le regioni italiane rappresentate, con 19 comitati territoriali al via e una settantina di società. Foto @Echi di Alessandro Sogne.

A fare la parte del leone sono state Trentino e Lombardia: il Trentino ha vinto la graduatoria generale per società e quella delle categorie assolute per società, portandosi a casa anche dieci successi individuali mentre la Lombardia ha conquistato la vittoria nella graduatoria giovanile per società e cinque ori a livello individuale.

Ottimi risultati per le società del comitato Csi di Belluno che ha messo in bacheca tre ori, 5 argenti e quattro bronzi individuali, più un bronzo per società. Il bronzo per società porta la firma dei padroni di casa dell’Atletica Agordina, terzi nella classifica per società riservata alle categorie assolute. Con gli allori di Csi Feltre (rappresentato dall’Atletica Lamon), il medagliere è di 4 ori, 6 argenti e 6 bronzi.

Per quanto riguarda le gare assolute individuali, applausi per Osvaldo Zanella e Mihail Sirbu, preceduti solo dal trentino Francesco Ropelato, e a Manuela Bulf, battuta per una manciata di metri dalla lombarda Nicole Acerboni.

“Siamo un comitato piccolo ma dalle grandi risorse organizzative e umane – sottolinea Nicoletta Castellini, consigliere nazionale e vicepresidente di Csi Belluno -. Eventi come questo sono una bella occasione di sport e di socialità ma anche un’opportunità per far conoscere il nostro bellissimo territorio”.

“Una giornata strepitosa – così Fernando Soccol, presidente dell’Atletica Agordina, sintetizza le intense ore del Campionato nazionale di Agordo, iniziate con la celebrazione della Santa Messa, proseguite con la sfilata delle regioni, l’alzabandiera in Piazza Libertà e l’esibizione del Gruppo sbandieratori Città di Feltre e culminata con le gare sulle diverse distanze che hanno viste impegnate le categorie da Esordienti a Veterani -. Erano anni che volevamo portare ad Agordo una manifestazione nazionale Csi e ci siamo riusciti, con 630 concorrenti, provenienti da sette regioni. È andato tutto bene. Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata: le associazioni del territorio, le amministrazioni, in particolare quella di Agordo, e gli oltre cento volontari che nei modi più diversi hanno collaborato”.

Di seguito il dettaglio delle medaglie vinte da Csi Belluno e Csi Feltre

Oro: Osvaldo Zanella (Marciatori Calalzo; Seniores); Manuela Bulf (Atletica Agordina, Amatori A); Daniele De Colò (Atletica Agordina, Amatori B), Cristiano Carnevale (Atletica Lamon, disabili fisico sensoriali).

Argento: Alessia Miniutti (Astra Quero, Allieve); Gioia Chiesurin (Polisportiva Santa Giustina. Seniores); Mihail Sirbu (Castionese, Seniores); Federica Dal Ri (Atletica Lamon, Amatori A); Valentino Costa (Atletica Agordina), Amatori A); Livio De Paoli (Atletica Trichiana, Amatori B).

Bronzo: Chiara De Nard (Atletica Lamon, Esordienti); Silvia Buogo (Polisportiva Santa Giustina, Allieve); Hassan Loufti (Atletica Agordina, Amatori A); Gina Zanella (Atleticadore Giocallena, Amatori B); Paolo Cancel (Atletica Agordina, Veterani B).

CLASSIFICHE PER SOCIETA’

Società categorie assolute: 1. 5 Stelle Seregnano (Trento) punti 301; 2. Usam Baitona (Trento) 228; 3. Atletica Agordina (Belluno) 212; 6. Gs Castionese (Belluno) 155; 11. Polisportiva Santa Giustina (Belluno) 114; 15. Astra Quero (Belluno) 99.

Società categorie giovanili: 1. Cortenova (Lecco) punti 268; 2. 5 Stelle Seregnano (Trento) 252; 3. Colli Berici (Vicenza) 211; 10. Astra Quero (Belluno) 134; 11. Polisportiva Santa Giustina (Belluno) 126.

Società generale: 1. 5 Stelle Seregnano (Trento) 553; 2. Cortenova (Lecco) 441; 3. Colli Berici (Vicenza) 335; 7. Atletica Agordina (Belluno) 283; 9. Polisportiva Santa Giustina (Belluno) 240; 11. Astra Quero (Belluno) 233.