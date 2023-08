Corsa in montagna: Sergio Bonaldi e Olivia Alessandrini trionfano nell’Anfurro Sessa

mercoledì, 2 agosto 2023

Angolo Terme (Brescia) – La prima gara del tradizionale Poker della Montagna di Angolo Terme è l’Anfurro Sessa, alla memoria di Marisa Minini e Danilo Bendotti: La corsa competitiva di 6,2 chilometri, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i gruppi sportivi di Angolo Terme ha registrato centodieci partecipanti. Tanti giovani talenti camuni al via ma a tagliare per primo il traguardo nella località montana è stato il portacolori della Pegarun Sergio Bonaldi che ha fatto valere la sua esperienza. L’ex azzurro del biathlon ha ingaggiato un emozionate duello fin dai primi metri di gara con Damiano Pedretti (U.S. Malonno), vincitore a maggio con annesso record dell’Angolo vertical. Lo specialista bergamasco dei trail e delle vertical mantiene un vantaggio di una decina di secondi su Pedretti e chiude al primo posto con il crono di 33’59”, nuovo record della gara. Terzo posto per l’atleta di casa Nicola Morosini (U.S. Rogno).

Mette di nuovo la sua firma sulla prima tappa del Poker delle montagna Olivia Alessandrini (Atletica Bergamo 1959) che conferma il primo posto dello scorso anno. La giovane atleta, camuna d’adozione, con il tempo di 44’21” domina la gara femminile staccando di due minuti Beatrice Meloni (G.S.A. Sovere); completa il podio Gaia Sanzogni (Atletica CiMa).