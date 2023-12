Corsa in montagna, i vincitori della Valle dei Segni Mountain Cup

lunedì, 11 dicembre 2023

Breno (Brescia) – La quinta edizione del circuito di corsa in montagna Valle dei Segni Mountain Cup ha coivolto più di mille atleti. Quest’anno il progetto, nato nel 2018 dalla collaborazione tra gruppi organizzatori di corsa in montagna e l’assessorato allo sport della Comunità Montana di Valle Camonica è stato realizzato dal 7 maggio al 19 novembre sulle montagne camune con ben 18 gare disputate su 19 in calendario.

Tra le novità di quest’anno va ricordata l’adesione della “Sky Marathon sentiero 4 luglio” nella versione della sua mezza maratona del cielo e la nuovissima “Vallecamonica Vertical di Malegno”, percorsa dagli atleti a testa bassa tanto è ripida. Le 7 gare a punti selezionate tra le 18 disputate hanno costituito le classifiche del campionato che, come da regolamento, hanno premiato i primi 3 campioni e campionesse assoluti maschili e femminili nonché i primi 3 maschili e femminili di 5 categorie Csi. Si trattava delle gare: Angolo Vertical, Darfo-Cervera, Giro delle Creste, San Fermo Trail, Ca-Pa Skale, Scalata alla Val Adamè ed Erbanno Vertical.

I premiati nella cerimonia che si è svolta a Borgo Glazel a Piamborno (foto © Circolo fotografico Grandangolo)

ASSOLUTI

1 Damiano Pedretti

2 Luca Malgarida

3 Marco Malgarida

1 Stefania Cotti Cottini

2 Moira Guerini

3 Maria Natalina Bonafini

JUNIOR/SENIOR

1 Christian Marini

2 Guido Quaglino

3 Andrea Zenoni

1 Valentina Pezzoni

2 Priscilla Ziliani

AMATORI A

1 Vittorio Vaira

2 Gianfranco Caccia

3 Stefano Martinelli

1 Gaia Sanzogni

2 Denise Grassi

3 Stefania Saviori

AMATORI B

1 Francesco Bettoni

2 Diego Delpero

3 Giovanni Paini

1 Tiziana Bianchini

2 Monica Vagni

3 Paola Tosa

VETERANI A

1 Franco Bani

2 Fabio Massimo Urbanetto

3 Gianpiero Gabrieli

1 Veronica Barbieri

2 Claudia Cossetti

VETERANI B

1 Venanzio Tomasi

2 Lino Cicci

3 Domenico Bonomelli

Anche quest’anno Valle dei Segni Mountain Cup ha potuto contare sulla collaborazione del Csi Vallecamonica per la cura di cronometraggio e classifiche, nonché del per i servizi video-fotografici di tutte le gare del calendario generale.

Il comitato organizzativo Valle dei Segni Mountain cup si dichiara soddisfatto del lavoro svolto ed entusiasta per il futuro, che vede già da ora l’ulteriore crescita delle gare camune aderenti al circuito.

L’assessore allo Sport Massimo Maugeri aggiunge: “Con le premiazioni della Mountain Cup 2023 si chiude anche questa edizione del circuito di gare di corsa in montagna dai numeri sempre crescenti. Ben 19 gare, un migliaio gli atleti che hanno corso sui nostri campi gara, tante le persone coinvolte. A tutti va il mio ringraziamento e lo sprone per andare avanti sulla linea tracciata che ha due obiettivi: il primo, sportivo, che è quello di avvicinare sempre più’ persone a questa disciplina, il secondo, di promozione turistica, per cercare di far conoscere ai più i bellissimi scorci della nostra Valle. Arrivederci all’anno prossimo!”.