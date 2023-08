Corsa in montagna, i titoli tricolori si assegnano in Val Gandino

venerdì, 4 agosto 2023

Val Gandino – Campionato Italiano di corsa in montagna: in Val Gandino si assegneranno i tricolori 2023. I riflettori sono puntati sul trentino Cesare Maestri, Luciano Rota e Isacco Costa in campo maschile, mentre al femminile sarà entusiasmante assistere al duello tra Vivien Bonzi e la Elisa Sortini, valtellinese.

Appuntamento fissato per domenica 17 settembre. Per l’occasione la Recastello Radici Group del presidente Luciano Merla organizzerà la seconda e decisiva prova di Campionato Italiano nella formula di sola salita, al termine della quale verranno decretati i Campioni Italiani di tutte le categorie sommando anche i risultati tappa andata in scena a Limana lo scorso 7 maggio.

Nella ridente Val Gandino, saranno predisposti due percorsi: il primo di 10 km (1.100 m d+) per le categorie promesse e senior (maschili e femminili) con partenza dal paese di Casnigo; il secondo con uno sviluppo più corto di 6 km (800 md+) per la categoria Junior con partenza dalla Località Giundit. Per tutti finish line posta al Rifugio Parafulmen sul Monte Farno.

Quello orobico si preannuncia un tracciato molto vario, sia come tipologia di terreno, sia come pendenze: dopo un primo tratto di asfalto (che la categoria Junior eviterà), il percorso si snoderà interamente su mulattiere e sentieri incorniciati da paesaggi bellissimi. Spettacolare soprattutto il tratto finale, dove gli spettatori potranno godersi gli ultimi 2 km di gara e l’arrivo degli atleti sul tratto di strada sterrata posto in un’ampia conca naturale dominata dalla Croce del Pizzo Formico.

Luciano Merla, il presidente della società La Recastello Radici Group, si è detto molto emozionato per questo evento che ha definito a dir poco spettacolare, anche per l’eccezionale pacco gara che attenderà gli iscritti alla competizione. Per questo motivo, ha sottolineato l’importanza del contributo che hanno dato due atleti Recastellini, la Famiglia Imberti e la famiglia Lanfranchi.

In questa occasione, la famiglia Lanfranchi vuole celebrare il 50° Anniversario della fondazione della loro ditta “Poliplast” e ricordare così il nonno Pietro, il padre fondatore.