Corsa in montagna, i risultati della Transcivetta Karpos

lunedì, 17 luglio 2023

Alleghe (Belluno) – Ben 800 squadre hanno dato vita alla 41.ma edizione di uno degli eventi di maggior tradizione e maggior suggestione della corsa in montagna italiana, Transcivetta Karpos, gara a coppie che si svolge sulle Dolomiti Bellunesi, con partenza da Listolade di Taibon Agordino e arrivo ad Alleghe. In una giornata di grande caldo, i concorrenti hanno percorso il tradizionale tracciato che parte da Listolade (705 metri di altitudine) e si conclude ai Piani di Pezzé di Alleghe (1.460 metri di altitudine) dopo 23,5 chilometri, percorrendo parte dell’Alta Via numero 1 e toccando capanna Trieste, il rifugio Vazzoler, il rifugio Tissi (che con i suoi 2.281 metri di altitudine rappresenta il “tetto” della gara), forcella Col Negro, forcella Coldai, il rifugio Coldai. I metri di dislivello sono 1.950.

A vincere sono stati i friulani Tiziano Moia e Giulio Simonetti, in testa fin dai primi metri con un vantaggio compreso tra uno e due minuti sui “padroni di casa”, gli agordini Luca e Lorenzo Cagnati. Alla fine, vittoria per Moia e Simonetti in 2h08’18” e piazza d’onore per Luca e Lorenzo Cagnati, staccati di un minuto e 16 secondi. A completare il podio la coppia bellunese-trevigiana composta da Eddj Nani e Luca Fabris, staccati di oltre 6 minuti.

“Sempre una bella emozione essere qui, – così ha detto Tiziano Moia – per me si tratta della terza partecipazione e della seconda vittoria dopo quella ottenuta nel 2019 insieme a Lorenzo Cagnati. Questo successo è più bello rispetto a quello di quattro anni fa perché più combattuto: ogni volta che mi giravo Luca e Lorenzo erano appena dietro e alla fine abbiamo vinto per poco più di un minuto”.

“Impressionante il tifo sulle forcelle Col Negro e Coldai. Emozioni uniche”, ha commentato Giulio Simonetti. Friuli al successo anche nella graduatoria riservata alle ragazze: hurrà per Anna Gubiani e Martina Ottogalli, al traguardo in 3h12’58”. “Bellissimo correre ai piedi delle pareti del Civetta” dicono le due vincitrici. “Abbiamo faticato sia per il dislivello sia per il grande caldo, ma la nostra fatica è stata alleviata dal tifo pazzesco e ripagata da una vittoria da ricordare”.

Tra le coppie miste, successo bellunese: merito della cadorina Martina Da Rin Zanco e dell’alpagoto Gianpietro Barattin che hanno portato a termine la loro fatica con il tempo di 2h35’37”. La coppia si è costituita all’ultimo: i due partner di Martina e Gianpietro (rispettivamente Olivo Da Pra ed Enrico Bonati) hanno infatti dovuto dare forfait al mattino, poco prima del via, per motivi di salute.

Grazie all’organizzazione, Da Rin Zanco e Barattin hanno potuto dare vita a una nuova squadra … vincente. “Di due buone coppie ne abbiamo formata un’altra altrettanto buona”, dicono i due che avevano vinto anche la Transcivetta Karpos 2022, proprio con Da Pra (Da Rin Zanco) e Bonati (Barattin). “Dedichiamo naturalmente la vittoria a Olivo ed Enrico”.

“Portiamo a casa un’altra bella edizione di Transcivetta Karpos” dice Erminio Ferretto, a nome dell’organizzazione. “Come sempre, abbiamo prenotato il sole e lungo tutto il percorso è stato uno spettacolo. Ringraziamo le 800 coppie che ci hanno dato fiducia e i tantissimi volontari che hanno collaborato a questo evento che costituisce un must dell’estate agordina e della corsa in montagna”.