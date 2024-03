Corsa in montagna, Belotti e Manzi protagonisti della Conviviale del Panathlon Club Vallecamonica

lunedì, 4 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Seconda conviviale del 2024 per il Club di Vallecamonica con le emozioni e i record-converted-space della corsa in montagna, del vertical, dei grattacieli e, dopo una breve introduzione del Presidente Bonino e la consueta cena, sono stati proprio Valentina Belotti ed Emanuele Manzi i protagonisti della serata, unitamente al presidente Regionale FIDAL Gianni Mauri e a Giorgio Bianchi, presidente U.S. Malonno, sottoposti alle domande del socio e giornalista Roberto Goffi e del nostro presidente Ottavio Bonino.

La pluricampionessa Valentina Belotti ha descritto la sua carriera, dai Giochi della Gioventù alle prime gare con l’Atletica Vallecamonica, poi le campestri e quindi la corsa in montagna, i vertical e poi i grattacieli ‘che uniscono la passione dei viaggi e il correre in salita’.

Valentina ha poi spiegato la diversificazione degli allenamenti per le diverse specialità e nello scorrere degli anni, ha parlato dei tanti infortuni e delle tante volte che ha gettato dall’armadio tutto l’abbigliamento da corsa per poi riprendere forza e coraggio per ricominciare. ‘Per i grattacieli la preparazione deve essere specifica perché lo sforzo è intenso, l’acido lattico ti coglie subito ed è importante non guardare in alto ma sempre in basso. Non siamo molti a fare questa specialità e non c’è sicuramente la competitività che c’è nei vertical o nella corsa in montagna’.

Il marito Emanuele Manzi ha parlato anche lui dei suoi inizi con le gare della scuola, poi i 3000 siepi in pista e dal 2001 la corsa in montagna e le gare vertical e da qualche anno l’allenatore dei ragazzi nell’ambito del progetto ‘Mountain Running School’ con l’U.S. Malonno. ‘Sicuramente rispetto ai miei tempi è cambiato tutto, i nostri giochi erano il nostro allenamento quotidiano, sono nato sulle colline del lago di Como e quindi quando si correva o si saliva o si scendeva, per cui l’approdo alla corsa in montagna è stato naturale. Oggi i ragazzi vanno tolti dal mondo virtuale, l’attività sportiva diventa un momento di socialità, di relazione oltre che di allenamento e di impegno. Credo che noi adulti abbiamo un dovere nei confronti dei ragazzi: dimostrare che attraverso lo sport si diventa persone migliori nella vita’.

Incalzati dalle domande i due campioni hanno poi evidenziato come attraverso la determinazione e la tenacia si superano i momenti no, e Manzi ha sottolineato come scuola, famiglia e attività sportiva possono tranquillamente convivere nella vita di un ragazzo che svolge attività sportiva.

Ha poi preso la parola il presidente regionale FIDAL Gianni Mauri che con passionalità ed emozione ha descritto i suoi inizi di atleta nella marcia e di allenatore delle marciatrici e delle battaglie sostenute per dare valore a questa specialità dell’atletica e che, dopo aver ricevuto tanto dall’atletica si è sentito in dovere di essere riconoscente e di donare all’atletica il suo impegno di dirigente ‘Sono un sognatore e cerco di trasformare i sogni in realtà e posso dire che in questi anni sono stati tanti i progetti portati a termine per i giovani perché sono loro il futuro del nostro movimento, e per quelle attività come la corsa in montagna e quei territori come la Vallecamonica che necessitano di maggiori aiuti sotto tutti i punti di vista. Valentina ed Emanuele li ho visti crescere, le loro prime gare, sono due belle persone prima e due grandi atleti educatori, pieni di valori positivi per la nostra atletica. La mia Federazione deve essere al servizio delle società e degli atleti’. Mauri ha poi consegnato a Walter Bassi, ad Ottavio Bonino e a Giorgio Bianchi un libro di poesie legate al mondo dell’atletica. Il successivo intervento di Giorgio Bianchi, presidente dell’U.S. Malonno ha poi evidenziato il profondo legame tra la società malonnese e il Panathlon ‘per me è stato naturale pubblicizzare presso i miei dirigenti, allenatori e atleti i valori del Panathlon che ho appreso dalle vostre pubblicazioni ‘rubate’ durante una Conviviale. Mi riconosco pienamente in tali valori e cerco di diffonderli il più possibile. Nella mia società si praticano tanti sport, da molti anni lavoriamo per la corsa in montagna, sia dal punto organizzativo che tecnico e agonistico, sono il primo tifoso di Valentina e la ringrazio sempre perché ha portato in valle Lele Manzi, suo marito, che ci sta dando davvero tanto nella progettualità con i giovani’.

E’ stato poi Roberto Goffi a coinvolgere gli ospiti in una brillante chiacchierata che ha spaziato un po’ a 360° nella vita dei diversi protagonisti: la vita in famiglia per Valentina ed Emanuele, la crescita di una bambina e il loro ruolo di genitori, le ore quotidiane di allenamento, le cadute e le risalite nella lunga carriera di Valentina, il ruolo dei genitori nella crescita di un ragazzo che svolge attività sportiva e qui Manzi ha sottolineato che l’esperienza insegna che ‘mens sana in corpore sano: lo sport aiuta tanto anche nella vita, questo dovrebbero insegnare i genitori ai loro figli’. A Giorgio Bianchi è stato chiesto qual è il suo sogno ‘vedere un malonnese vincere la nostra Vertical o la Fletta Trail e vorrei ancora ringraziare il presidente Mauri per il suo impegno per i giovani e per la corsa in montagna’.

La serata si è conclusa con la consegna ufficiale del premio Panathlon 2023 al merito sportivo a Valentina Belotti (a dicembre l’atleta era infortunata ed avevano ritirato il premio i suoi genitori) e il tradizionale scambio dei gagliardetti tra il presidente Bonino e gli ospiti della Conviviale. Infine il presidente del Club di Vallecamonica ha poi informato i soci e gli ospiti dei programmi, in fase di definizione, delle prossime conviviali.