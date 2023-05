Corsa in montagna, ai Mondiali di Innsbruck due atleti camuni, cinque trentini e valtellinesi

mercoledì, 17 maggio 2023

Malonno (Brescia) – Due atleti camuni e cinque trentini e valtellinesi sono stati convocati dalla Federazione italiana per i Mondiali di Innsbruck – di corsa in montagna e trail – in programma dal 7 al 10 giugno. I due camuni sono Nicola Morosini dell’Us Rogno e Valentina Belotti dell’Us Malonno, mentre tra i trentini spiccano il campione di Vermiglio Davide Magnini e il campione europeo Cesare Maestri (nella foto). I valtellinesi convocati sono Francesco Bongio, Luca Curioni e Silvia Boscacci.

Il team azzurro si presenta da campione mondiale in carica nella gara di sola salita e di quella squadra torna Andrea Rostan oltre a Maestri e Chevrier. Di nuovo al via nel trail l’argento iridato Francesco Puppi che nell’ultima edizione ha vinto anche l’oro a squadre insieme tra gli altri ad Andrea Rota e Cristian Minoggio, mentre in questa specialità rientra in azzurro Davide Magnini. Nel trail lungo spicca il nome di Andreas Reiterer dopo il bronzo mondiale conquistato in Thailandia nella scorsa stagione. Al femminile doppieranno la campionessa italiana Francesca Ghelfi, Vivien Bonzi ed Elisa Sortini. In gara due ex iridate come Alice Gaggi, per la prima volta selezionata nel trail, e Valentina Belotti. Diramata anche la lista degli 8 convocati per la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup, la rassegna dedicata agli allievi che si disputerà sabato 27 maggio ad Annecy, in Francia, dove la squadra azzurra potrà schierare 4 uomini e 4 donne.

Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail Innsbruck-Stubai (Austria), 7-10 giugno 2023

UOMINI

Classic Up&Down

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche Leffe

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche Leffe

Luciano ROTA La Recastello Radici Group

Alberto VENDER Dinamo Team SSD Arl

Vertical Uphill

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche Leffe

Andrea ELIA O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche Leffe

Tiziano MOIA Gemonatletica S.R.L. Dil.

Andrea ROSTAN Atletica Saluzzo

Short Trail

Luca DEL PERO Sky Lario Runners ASD

Davide MAGNINI C.S. Esercito

Cristian MINOGGIO Dinamo Team SSD Arl

Daniel PATTIS A.S.D. Suedtirol Team Club

Francesco PUPPI Atl. Valle Brembana

Andrea ROTA O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti

Long Trail

Luca ARRIGONI Pegarun A.S.D.

Philipp AUSSERHOFER ASV Telmekom Team Suedtirol

Manuel BONARDI ASD Atletica Pidaggia 1528

Riccardo BORGIALLI Sport Project VCO

Davide CHERAZ Dinamo Team SSD Arl

Andreas REITERER Dinamo Team SSD Arl

U20 Classic Up&Down

Francesco BONGIO G.S. C.S.I. Morbegno

Mauro DALLAPICCOLA Atletica Valle di Cembra

Francesco MAZZA Atletica Saluzzo

Nicola MOROSINI U.S. Rogno

DONNE

Classic Up&Down

Vivien BONZI La Recastello Radici Group

Sara BOTTARELLI Free-Zone

Francesca GHELFI A.S.D. Podistica Valle Varaita

Elisa SORTINI Atl. Alta Valtellina

Vertical Uphill

Valentina BELOTTI U.S. Malonno

Vivien BONZI La Recastello Radici Group

Francesca GHELFI A.S.D. Podistica Valle Varaita

Elisa SORTINI Atl. Alta Valtellina

Short Trail

Cecilia BASSO G.S. Orecchiella Garfagnana

Martina CHIALVO A.S.D. Podistica Valle Varaita

Fabiola CONTI Dinamo Team SSD Arl

Martina CUMERLATO Gr. Escurs. Falchi Olgiatesi

Alice GAGGI La Recastello Radici Group

Chiara GIOVANDO Atletica Monterosa Fogu Arnad

Long Trail

Marina CUGNETTO Atletica Saluzzo

Francesca PRETTO Atl. Vicentina

Camilla SPAGNOL A.S.D. Team KM Sport

Giuditta TURINI Polisportiva Sant’Orso Aosta

Martina VALMASSOI A.S.D. S.S. Limonese

U20 Classic Up&Down

Lucia ARNOLDO A.Atl. Dolomiti Belluno

Matilde BONINO Atl. Stronese-Nuova Nordaffari

Anna HOFER Sportclub Merano

Emily VUCEMILLO Sportclub Merano

WMRA International Under 18 Mountain Running Cup

Annecy (Francia), 27 maggio 2023

I convocati

UOMINI

Simone ABBATECOLA Sport Project Vco

Vittore Simone BORROMINI Toscana Atletica Jolly

Luca CURIONI G.P. Valchiavenna

Alessio ROMANO A.S.D. Atletica Roata Chiusani

DONNE

Federica BORROMINI Atletica Cascina

Silvia BOSCACCI Pol. Albosaggia

Licia FERRARI S.A. Valchiese

Alice GASTALDI A.S.D. Atletica Roata Chiusani