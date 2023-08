Coppa Primavela, i risultati della prima giornata

martedì, 29 agosto 2023

Ravenna – La Coppa Primavela FIV Kinder Joy of moving 2023 è iniziata nel migliore dei modi: nonostante le previsioni meteo poco incoraggianti, i Comitati di Regata coordinati dal Principal Race Officer Giorgio Battinelli sono riusciti a far regatare tutti, in perfetto rispetto del programma, sui quattro campi di regata delle classi Optimist, Open Skiff, Techno 293 e Waszp.

Cielo nuvoloso con squarci di sereno, vento stabile da Ovest quindi da terra, mare piatto e campi di gara in mare aperto. Uno spettacolo vedere 500 barche e tavole in azione contemporaneamente, sui due specchi d’acqua ai lati dell’uscita dalle dighe del porto di Ravenna. Quello a Nord con le classi ospiti dell’Adriatico Wind Club aveva tre campi di regata per le classi Open Skiff, i windsurf Techno 293 e i Waszp foiling. Quello a Sud con gli Optimist, la classe più numerosa, ospitata dal Circolo Velico Ravennate.

I 240 Optimist sono divisi in tre batterie da 80 concorrenti. Nei Cadetti (nati nel 2013), è il giorno delle ragazze: ce ne sono tre al comando: Zoe Lunardi (CV Piombinese) precede Elena Cardinali (CV Portocivitanova) e Beatrice Fornaro (CV3V).

Negli Optimist categoria Primavela Divisione B (i più giovani, nati nel 2014) è in testa Giosuè Cannavò (CVT Messina), davanti a Matteo Faraoni (Nauticlub Castelfusano) e a Francesca Paige Watts (Fraglia Vela Riva).

Negli Optimist categoria Presidente (nati 2012) prima Ginevra Rovaglia (CN Bardolino) davanti a Matteo Romillo (FV Peschiera) e a Carlo Miraglia (Centro Surf Bracciano).

Nella classe Open Skiff Under 12 (38 timonieri) primo il riminese-ucraino Sviatoslav Yasnolobov (CN Rimini), che precede i due gardesani Samuele Piantoni (CV Arco) e Aurora Milanese (CV Arco). Negli Open Skiff Under 15 (77 timonieri) guidano la classifica tre sardi: Gianluca Pili (CN Arbatax), davanti a Mattia Pau (CWC Cagliari), mentre terzo è Andrea Carboni (Veliamoci, Torre Grande).

Infine Open Skiff Under 17, i più grandi (16 timonieri in gara): qui in testa ci sono due ragazze, Greta Poli (CN Rimini) davanti a Pavitra Tripaldi (LNI Taranto) e a Mavie Santos Ceccarelli (CV Castiglionese).

Spettacolo anche dai windsurf giovanili Techno 293, che hanno disputato tre prove. Nella categoria CH3 (Primavela) (21 concorrenti) in testa Chiara Marras (LNI Ostia), secondo Niccolò Mancusi (LNI Civitavecchia) e terza Alessandra Porcu (CN Arzachena). Nel Techno CH4 (Presidente) (26 concorrenti) primo Luca Versace (CWC Cagliari), secondo Jan Oprandi (Kalterer Windsurf) e terzo Marco Cicerone (CV Sferracavallo).

Infine la novità della presenza della classe Waszp, il foiling entry-level. I 23 timonieri “volanti” sono divisi in due flotte a seconda del tipo di vela usato. Nella categoria 5.8/6.9 (12 concorrenti) in testa Francesco Carrieri (CV Bari) davanti a Tommaso Geiger (CV Muggia) e Rebecca Geiger (CV Muggia), tutti ex optimisti che stanno valutando il cambio di classe e intanto si cimentano nel foiling. L’unico con vela 5.8 è Petrick Felda (CV Muggia).

Domani secondo giorno, le previsioni meteo sono ancora complicate, ma la vela giovanile ha esordito alla grande oggi e spera di fare il bis anche mercoledi. Partenze programmate per le ore 12. Domani alle 18:00 è previsto il Convegno sulla Sostenibilità “Nuotando verso un futuro blu”, organizzato insieme a One Ocean Foundation e Cestha.

LE CLASSI IN AZIONE

OPTIMIST – E’ la barca in singolo più famosa da sempre per iniziare la vela, usata nelle scuole vela e per l’attività preagonistica. Famosa per la sua forma quadrata, la straordinaria manovrabilità e sicurezza, conta oltre 2000 soci che ogni anno danno vita a un calendario di appuntamenti molto partecipato e di grande divertimento.

O’PEN SKIFF – Una barca di recente concezione, con scafo piatto e un piano velico colorato, più acrobatica e “bagnata” dell’Optimist, per regate spettacolari e divertenti.

WASZP – La novità di quest’anno è il più piccolo degli scafi a tecnologia foiling: deriva e timone hanno delle configurazioni a T rovesciata che fanno “volare” lo scafo sull’acqua in alcune condizioni, e il timoniere siede sulle ali laterali per bilanciare lo sbandamento. Grande acrobaticità per quella che è considerata una delle specialità del futuro per la vela.

WINDSURF: TECHNO 293 – La tavola a vela giovanile per eccellenza, sottoposta negli anni a continui aggiornamenti e usata nelle scuole vela-windsurf e per la preagonistica e l’avviamento alle tavole maggiori.